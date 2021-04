Vaccination des 45 ans et plus : confusion au sans rendez-vous de Lévis

Plusieurs personnes de 45 ans et plus se sont déplacées pour rien mercredi matin au Centre des Congrès de Lévis dans l'espoir d'obtenir une dose du vaccin AstraZeneca. Certaines ont reçu un coupon pour un rendez-vous par erreur, d'autres avaient mal saisi les consignes.

Même si les gens devaient prendre leur rendez-vous en ligne, un agent de sécurité a distribué par erreur des coupons à certaines personnes qui faisaient la file, tôt ce matin. Or, la journée de mercredi affichait déjà complet.

Les agents sont habitués de donner des coupons tous les jours , précise Clémence Ouellet, cheffe de programme en vaccination au Centre de congrès de Lévis. On avait préparé des coupons en espérant pouvoir en donner, mais nos plages d'AstraZeneca se sont remplies rapidement hier .

Mme Ouellet confirme toutefois que ceux qui ont reçu un coupon par erreur pourront tout de même être vaccinés En tout, 2000 personnes doivent recevoir une dose dans la journée.

Confusion

Mercredi, il était possible pour les 45 ans et plus d'obtenir un coupon à Montmagny, Thetford Mines et Saint-Georges, mais pas à Lévis.

Cette situation en a déçu plusieurs qui étaient sur place avant même le lever du soleil, comme Denis Simard, qui était venu chercher un coupon pour un proche. Il s'est toutefois déplacé pour rien.

J'ai entendu dire qu'il nous donnait un ticket. Je suis allé sur internet et la clinique sans rendez-vous, c'est Lévis. J'ai peut-être mal compris , croit-il.

Je suis un peu déçu. On nous dit qu'il n'y a plus de coupons disponibles, que tout a été distribué et qu'on devait aller s'informer sur le site, ce que j'ai fait , déplore une autre dame rencontrée vers 6 h du matin, alors qu'elle avait fait la file en vain. On nous dit que l'endroit disponible pour le sans rendez-vous, c'est ici au Centre des congrès de Lévis , ajoute-t-elle.

Pour l'instant, tout indique que le CISSS pourra offrir des coupons à Lévis jeudi selon, Clémence Ouellet.

Quelques rendez-vous disponibles à Québec

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale confirme qu'une dizaine de personnes se sont également présentées au centre de Vaccination d'ExpoCité mercredi matin dans l'espoir de recevoir un ticket.

Ces personnes sont invitées à prendre rendez-vous via le portail Clic santé, où quelques plages horaires sont toujours disponibles.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier