Des golfeurs d'Ottawa demandent à Doug Ford de rouvrir les terrains

Le 16 avril, face à la hausse des cas de COVID-19, l'Ontario a ordonné à la population de rester à la maison pour six semaines, forçant du même coup la fermeture de tous les terrains de golf.

Martin Patterson, directeur général d'Emerald Links, Anderson Links et Cloverdale Links, a déclaré que jusqu'à la nouvelle ordonnance, les trois terrains de golf étaient ouverts et avaient beaucoup de réservations de départs. Tout a dû être annulé.

Je ne peux pas répéter tout ce que j'ai entendu , a déclaré M. Patterson. Les gens étaient bouleversés.

M. Patterson dit que ses terrains de golf sont sécuritaires. Ils ont retiré les dispositifs pour nettoyer les balles, sorti les râteaux des pièges à sable, réparti les heures de départ, limité les chariots à une personne. Le paiement n'est possible qu'en ligne ou à l'aide d'une machine bancaire sans contact.

Le golf ne cause aucun problème de rassemblement social , a déclaré M. Patterson. Les terrains de golf ne sont pas le problème.

Martin Patterson est le directeur général des terrains de golf Emerald Links, Anderson Links et Cloverdale Links.

Au lieu de cela, il voit le golf comme une solution sécuritaire à la fièvre printanière.

Les gens ne peuvent pas être enfermés dans la maison tout le temps. Ils doivent sortir , a déclaré M. Patterson.

Nous devons sortir et faire de l'exercice

Kevin Haime, cofondateur du Kevin Haime Golf Center à Kanata, admet qu'il n'est pas un scientifique, mais souhaite que la province réexamine les restrictions sur les terrains de golf.

Je pense que le golf est assez sécuritaire , a-t-il déclaré.

Il a également apporté des modifications pour accroître la sécurité.

Auparavant, nous acceptions les clients sans réservation pour frapper des balles. Maintenant, les réservations sont obligatoires. Chaque balle est nettoyée entre les utilisateurs , a déclaré M. Haime.

Je ne dirige pas une entreprise pour prendre le risque que quelqu'un tombe gravement malade.

Dans un tweet qui est devenu viral, il soutient que l'Ontario est un cas unique dans la fermeture de terrains de golf en lien avec la COVID-19.

Certains ont répondu favorablement à son tweet, mais d'autres affirmaient que le golf élitiste s'attend à un traitement spécial , selon M. Haime.

Ce ne sont pas les gens que je vois dans mon centre de golf. Le golf n'est vraiment pas un sport d'élite , conclut-il.

Yagiz Tuna est membre de l'équipe de golf de l'Université Carleton. Sa quatrième et dernière saison de compétition a été interrompue par la COVID-19.

Ironiquement, le fait que les terrains soient fermés signifie qu'il peut se concentrer sur sa dernière série de finales.

J'adorerais être là-bas. Mais en même temps, je comprends exactement pourquoi ils font ça , a déclaré M. Tuna.

Beaucoup de gens ont fait valoir que le golf peut être pratiqué en respect des règles sanitaires. Mais quand je joue au golf avec mes amis, je trouve que j'ai tendance à être paresseux avec certaines règles. Mon ami peut faire un beau coup et je vais avoir tendance à lui donner un high-five , admet-il.

Si nous pouvons garder tout fermé pendant six semaines, et ensuite, pouvoir jouer au golf pour le reste de l'été? Cela ne me semble pas être un gros problème.

Une citation de :Yagiz Tuna, membre de l'équipe de golf de l'Université Carleton