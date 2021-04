Une pétition réclame la réouverture de la marina de Windsor

Tout comme les installations sportives extérieures, les marinas et rampes de mise à l’eau de la province sont fermées en raison de l'ordre de rester à domicile.

Selon Sylvie LeFrançois, avoir accès à l’eau est une question de santé mentale.

Le monde veut sortir avec des bateaux. Le monde aime pêcher, c’est pour la mentalité. En allant sur l'eau, vous pouvez décompresser , explique-t-elle en ajoutant que c’est aussi une activité familiale très prisée.

On veut être dehors et faire plus avec notre famille. Une citation de :Sylvie LeFrançois, instigatrice de la pétition

Sylvie LeFrançois espère que sa pétition ira jusqu'au premier ministre et permettra la réouverture de toutes les marinas de la province. Photo : CBC/Dale Molnar

Elle estime qu’il est facile de suivre les mesures de distanciation sociale sur un bateau et qu’il y a très peu de risque, puisque c’est une activité extérieure.

Une semaine après son lancement, sa pétition compte plus de 1000 signatures et des dizaines de commentaires de soutien. Mme LeFrançois espère que sa pétition se rendra jusqu’au premier ministre Doug Ford et qu'elle permettra la réouverture de toutes les marinas de la province.

Dans la région de Windsor, la rampe de mise à l'eau du parc Chewett est toutefois ouverte parce qu'il ne s'agit pas d'une marina, mais Mme LeFrancois affirme que son bateau est trop gros pour être mis à l'eau à cet endroit.

De son côté, la Ville de Windsor indique qu’elle gardera la marina fermée conformément à l’ordonnance provinciale.

Lakeshore ouvre des rampes de mise à l'eau

Dans un communiqué publié mercredi, la Municipalité de Lakeshore a indiqué la réouverture de la rampe de mise à l'eau de la marina de Belle River le jour même et de celle du quai à Lighthouse Cove jeudi.

La marina restera toutefois fermée, sauf pour les raisons suivantes :

Entretien des bateaux ou d'autres embarcations

Mise à l'eau de bateaux ou d'autres embarcations pour les attacher à un quai jusqu'à l'ouverture de la marina au public et

Accès des gens à leur lieu de résidence

Appui aux opérations commerciales ou aux services gouvernementaux

Ces mesures correspondent à ce qui est autorisé en vertu de l'ordre provincial de rester à domicile.

Avec des informations de CBC