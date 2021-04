Avis de conditions hivernales dans le Sud de l'Ontario

L'agence fédérale a diffusé un avis de conditions routières hivernales. Songez à reporter vos déplacements non essentiels jusqu'à ce que les conditions s'améliorent , conseille Environnement Canada.

La Police provinciale de l'Ontario (PPO) fait état de nombreuses collisions mercredi matin dans le Grand Toronto. Ralentissez SVP et tenez compte des conditions météorologiques , peut-on lire sur le fil Twitter de la PPOPolice provinciale de l'Ontario .

Dans la région de Toronto, Environnement Canada indique que les routes sont glissantes mercredi matin et que la neige peut réduire la visibilité.

Des accumulations supplémentaires pouvant atteindre 2 cm sont prévues d'ici midi, pour un total de 4 à 8 cm.

La région de Hamilton pourrait avoir reçu, elle, jusqu'à 15 cm de neige d'ici cet après-midi.

Plus à l'est, de la neige parfois forte est attendue en matinée et en après-midi. La région de Kingston, par exemple, pourrait recevoir 10 cm de neige au total.