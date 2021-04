Manifestation pour le climat et contre la précarité prévue au Cégep de Sherbrooke jeudi

Jeudi, l’Association étudiante du Cégep de Sherbrooke (AÉCS) compte organiser une manifestation pour deux causes : la sauvegarde du climat et la dénonciation de la précarité étudiante.

Nos deux revendications principales sont la justice climatique et la justice sociale. Une citation de :Hugo Forget, responsable aux affaires externes de l’AÉCS

Par rapport à la justice sociale, on milite pour une réforme du programme d’aide financière aux études du gouvernement du Québec, et pour l’environnement, on veut que le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral adoptent des mesures contraignantes pour pouvoir atteindre leur objectif de réduction des gaz à effet de serre , ajoute Hugo Forget.

Il explique que les deux causes ont été réunies sous une seule bannière, car ce sont les deux choses qui touchent le plus les étudiants présentement, et qu’en fin de session, deux journées de grève, ça aurait été beaucoup.

La journée commencera à 7 h par une ligne de piquetage organisée par l'Association étudiante pour que le Cégep reconnaisse la grève.

Pour ça, il faut que les étudiants se mobilisent, qu’il y ait une ligne de piquetage "significative" pour que les cours soient levés , précise Hugo Forget.