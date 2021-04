Derek Chauvin coupable : réaction mitigée en Ontario

L’activiste, conférencière et sociologue d'Orléans Rachel Décoste affirme qu’il s’agit d’un pas dans la bonne direction.

Le verdict représente une lueur d'espoir pour les Afro-Americains qui sont victimes de brutalité policière gratuite depuis trop longtemps, explique-t-elle.

Cependant, ce verdict est un véritable miracle. Il a fallu une vidéo de 9 minutes, un policier ayant un dossier peu reluisant (18 plaintes officielles sur son dossier), une montée de lait internationale, des policiers qui ont dénoncé leur coéquipier au lieu de mentir pour le protéger et un mouvement national Black Lives Matter pour en venir là, selon Mme Décoste.

George Floyd a été tué par le policier Derek Chauvin, le 25 mai 2020 à Minneapolis, dans le Minnesota aux États-Unis. Ce dernier s'est agenouillé sur le cou de M. Floyd alors qu'il était étendu au sol et menotté. Il est mort d'un manque d'oxygène.

Des manifestations - parfois violentes - ont suivi la mort de M. Floyd un peu partout aux États-Unis. Plusieurs autres manifestations ont eu lieu un peu partout dans le monde - dont à Toronto - par la suite.

BLM Toronto insatisfait

De son côté, le groupe Black Lives Matter Toronto a émis son opinion sur Twitter. La justice ressemble à un avenir sans police et non à un verdict de culpabilité. Continuons de réclamer la justice que nous méritons tous! #AllBlackLivesMatter , peut-on lire sur le fil officiel du groupe.

Ce dernier a aussi republié l’opinion du regroupement Defund HPS, qui milite pour l’abolition de la police de Hamilton. Un verdict de culpabilité, ce n’est pas ça, la responsabilisation. C’est l'abolition de la police et des prisons.

La police de Toronto se dit à l’écoute

De son côté, le Service de police de Toronto a émis un communiqué en lien avec le verdict de culpabilité.

Bien que ce verdict puisse être une étape de plus dans le processus pour la famille et les amis de George Floyd, nous savons qu'il y aura des impacts de longue date sur les communautés noires dans leur ensemble et pas seulement sur ceux qui ont vécu des expériences de discrimination dans le système judiciaire ou par la police. Nous reconnaissons la douleur, la colère, la frustration et la peur que beaucoup peuvent encore ressentir en ce moment.

En tant que Service, nous avons écouté, appris et changé au cours de la dernière année et nous souhaitons être plus à l'écoute des communautés que nous servons, y compris nos résidents noirs , peut-on lire dans le communiqué.

Avec les informations de Marie Hélène Ratel