Plus de neige attendue de mercredi à jeudi dans le Bas-Saguenay

Alors que certaines régions plus au sud et à l'est pourraient recevoir jusqu'à 30 centimètres de neige de mercredi à jeudi, c'est plutôt le Bas-Saguenay qui serait le plus touché dans la région.

La prudence sera particulièrement de mise pour ceux qui ont déjà remisé leurs pneus d'hiver.

Selon les prévisions d'Environnement Canada et de MétéoMédia, il pourrait tomber entre 1 et 3 cm au Lac-Saint-Jean, mais jusqu'à 15 centimètres en allant plus vers l'est.

Étant donné qu'on a eu du temps très doux et très chaud, le sol est chaud quand même donc il pourrait en fondre une partie, mais plus on va se déplacer vers l'ouest, vers le Lac-Saint-Jean, les quantités vont être moindres, a prédit le météorologue à Environnement Canada, André Cantin. À l'inverse, plus on va aller vers le Bas-Saguenay, vers l'embouchure du Saguenay, à Tadoussac, là, on pourrait atteindre des quantités de l'ordre de 10 à 15, peut-être 20 centimètres dans les secteurs plus élevés. Si on avait à se déplacer dans le Parc (Réserve faunique des Laurentides), ça pourrait être un peu plus problématique.

Une ville comme Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent, pourrait recevoir jusqu'à 30 centimètres. Ainsi, la rive sud du fleuve recevra la majeure partie de la neige annoncée.

Le maximum prévu jeudi à la station de la base de Bagotville n'est que de 0 degré et de -2 à Roberval.

Le record pour la plus grosse bordée de neige un 21 avril est de 17 centimètres à Bagotville en 2012 et 10,4 la même année à Roberval.

Rappelons que lac Saint-Jean a été libéré de ses glaces exceptionnellement tôt cette année, soit environ un mois plus hâtivement que la moyenne.