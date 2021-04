Une averse de neige à prévoir dans la région

Une faible quantité de neige devrait commencer à s’abattre sur la région, mardi soir, et se poursuivre mercredi. Une alerte est même en vigueur pour le secteur Cornwall-Morrisburg.

Selon les prévisions météorologiques d'Environnement Canada, la neige commencera à tomber dans la région au cours de la nuit de mardi, avec des vents d’ouest de 20 km/h soufflant en rafale à 40 km/h, avant de devenir plus légers vers minuit.

De faibles chutes de neige se poursuivront à Ottawa et Gatineau, mercredi. On attend une accumulation de 2 cm, avec des vents du nord de 20 km/h et des températures stables près de zéro.

L’est ontarien devrait être davantage touché par ces chutes de neige, puisqu’il est prévu une accumulation de 5 cm par endroit, dans Prescott et Russell.

Alerte dans le secteur Cornwall-Morrisburg

Le secteur de Cornwall-Morrisburg fait l’objet d’une alerte d'Environnement Canada. Un avis de conditions routières hivernales est en vigueur pour mercredi.

De la neige envahira la région tôt mercredi matin, indique Environnement Canada, qui prévoit une accumulation de neige pouvant atteindre 10 cm d'ici mercredi soir.

L'accumulation de neige la plus importante devrait tomber le long et au nord de la route 401 , est-il précisé.

La neige la plus forte devrait tomber de mercredi matin jusqu'en début d'après-midi, ce qui pourrait grandement nuire aux déplacements pendant cette période , prévient Environnement Canada qui invite les automobilistes à reporter leurs déplacements non essentiels jusqu'à ce que les conditions s'améliorent.

Cet avis de conditions routières hivernales est occasionné par une dépression qui devrait se diriger au sud de la région mercredi.

Vu l'incertitude liée à la trajectoire du système ainsi que les températures élevées au sol, la quantité totale de neige prévue pourrait changer , précise Environnement Canada.

La neige devrait cesser vers minuit, mercredi.