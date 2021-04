COVID-19 : nouveaux records d’hospitalisations en Colombie-Britannique

Dans les dernières 24 heures, la province compte aussi 849 nouveaux cas liés à la maladie, mais le nombre est plus faible que la veille.

Un nouveau décès est également à déplorer.

Au rythme actuel de transmission, notre personnel de santé et nos hôpitaux sont poussés à leurs limites pour soigner les patients atteints de la COVID-19. Une citation de :Autorités sanitaires de la Colombie-Britannique

Pour réduire la pression dans les hôpitaux, les autorités sanitaires ont pris de nouvelles mesures et restreint les déplacements dans la province.

Nous avons besoin que tout le monde fasse sa part. Restez près de chez vous, dans votre région, et attendez pour voyager , demande la santé publique.

Au tour des 35 ans et plus

Les personnes de 35 ans et plus sont invitées à s'enregistrer pour prendre rendez-vous afin de se faire vacciner ultérieurement.

Celles de 40 ans et plus peuvent déjà obtenir le vaccin AstraZeneca dans les pharmacies et dans les cliniques des 13 zones de santé communautaires qui sont les plus à risque de transmission du virus.

Jusqu'à présent, plus de 1,4 million de Britanno-Colombiens ont reçu une dose d'un vaccin contre la COVID-19.