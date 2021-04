49 nouveaux cas de COVID-19 dans le Nord de l’Ontario

Le district de Thunder Bay recense le plus grand nombre de nouveaux cas avec un total de 11. Le Bureau de santé compte également un nouveau décès lié à la COVID-19.

Le Nord de l'Ontario compte désormais 127 morts depuis le début de la pandémie.

La COVID-19 en chiffres. Photo : Radio-Canada

Nous voyons une augmentation très significative des cas dans le district de Porcupine et c'est particulièrement alarmant , prévient la médecin hygiéniste, Dre Lianne Catton, en conférence de presse.

Le Bureau de santé compte 8 nouveaux cas, 94 cas actifs et 7 éclosions actives sur son territoire. Vendredi, le district a atteint un sommet de cas quotidien.

La Dre Catton s'inquiète de la prévalence dans le district du variant détecté pour la première fois au Royaume-Uni.

Plus de 60 % des cas de COVID-19 confirmés depuis le 25 mars concernent des variants , explique la Dre Catton. Selon la médecin, le taux lié aux variants plus contagieux pourrait être plus élevé dans les prochains jours.

Trois cas de COVID-19 à la mine New Gold d’Emo

La Santé publique du Nord-Ouest déclare une éclosion de COVID-19 à la mine New Gold d’Emo alors que trois employés ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

Le Bureau de santé indique que plusieurs autres travailleurs sont en attente de leur résultat.