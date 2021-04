Les procès devant jury à la Cour du Banc de la Reine sont reportés en Saskatchewan

Tous les procès devant jury prévus entre le 1 er mai et le 30 juin à la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan sont reportés en raison de la COVID-19.

La Cour du Banc de la Reine a émis cette directive à la suite des plus récentes informations concernant les risques sanitaires liés à la COVID-19 et aux nouveaux variants , affirme le juge en chef Martel Popescul via un communiqué.

La directive s’applique à tous les centres juridiques de la Cour du Banc de la Reine à travers la province .

La situation est si préoccupante à Regina que l'ensemble des activités de la Cour qui y sont prévues se dérouleront de façon virtuelle, dans la mesure du possible.

Pour ce qui est des dossiers criminels, les accusés peuvent envisager différentes options.

Ceux-ci peuvent notamment demander la tenue d’un procès devant juge seul. Les procédures pourraient ainsi se dérouler comme prévues.

Sinon, le procès sera reporté à une date ultérieure, après le 30 juin. Les causes ajournées seront alors traitées de façon prioritaire.