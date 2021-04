Me Patrick Michel nommé directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec

L'Assemblée nationale a nommé Me Patrick Michel à titre de directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) pour un mandat de sept ans.

Me Michel succède à Me Annick Murphy, partie à la retraite le 2 février dernier. Il était jusqu'ici procureur en chef du Bureau du service juridique du DPCPDirecteur des poursuites criminelles et pénales . Il entrera en fonction le 23 avril.

C'est le premier ministre François Legault qui a proposé la candidature de Me Michel en Chambre mardi, après consultation auprès des partis d'opposition .

Comme le prévoit la procédure, la motion a été approuvée par au moins les deux tiers des membres de l'Assemblée nationale. Les députés indépendants Guy Ouellette et Catherine Fournier se sont abstenus.

Je tiens à remercier les membres de l'Assemblée nationale du Québec de la confiance qu'ils me témoignent et dont je saurai être digne , a plus tard déclaré Me Michel par voie de communiqué.

Je m'engage aujourd'hui à travailler sans relâche [...] à la recherche de la justice et à la protection de la population, plus particulièrement dans le respect des intérêts légitimes des personnes victimes. Une citation de :Me Patrick Michel

Je m'engage également à travailler à une meilleure compréhension du rôle et des décisions de l'institution du DPCP pour assurer la confiance du public à son endroit , a-t-il indiqué.

Le 23 mars dernier, l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (APPCP) avait demandé au gouvernement de se hâter de nommer un successeur à Me Murphy.

Il était urgent, selon le président de l'APPCP, de résoudre des problèmes internes sérieux qui ont des impacts majeurs sur le travail et le bien-être des procureurs .

Guillaume Michaud reprochait au DPCP par intérim, Me Vincent Martinbeault, son approche budgétaire froide et son attitude rétrograde .

Procureur depuis 21 ans

Admis au Barreau du Québec en 2000, Me Patrick Michel a amorcé sa carrière au ministère de la Justice en 2001 au Bureau de lutte aux produits de la criminalité.

De 2007 à 2013, il a agi à titre de conseiller juridique auprès du ministère de la Justice et procureur général dans le domaine du développement des orientations et des politiques.

Me Michel a fait son entrée au DPCP en 2013 à titre de procureur en chef du Bureau du service juridique. Il a notamment représenté le DPCP dans différentes commissions parlementaires et commissions d'enquête.

Il est également membre du Comité permanent du Barreau en droit criminel depuis 2005.