Garderies à 10$ : le plan du fédéral salué par de jeunes familles

Des places en garderies à 10$ par jour - ou environ 200$ par mois - suscitent l'espoir des jeunes familles en Atlantique, où les frais de garde varient habituellement entre 600$ et 1000$ par mois par enfant.

Avec son système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants , annoncé lundi lors du dépôt du budget fédéral, Ottawa cherche à réduire d'au moins de moitié les frais payés par les parents et permettre à davantage de femmes d’intégrer le marché du travail.

Maintenant, je paie 800$ par mois et je pense que je vais payer 1000$ par mois , raconte Amanda Hachey, mère du petit Rio, qui a 22 mois.

Amanda Hachey, en entrevue par webcam, le 20 avril 2021. Photo : Radio-Canada

Comme c'est le cas de plusieurs jeunes familles, les frais de garde pèsent lourd dans le budget d'Amanda Hachey.

Elle fait remarquer que 800 ou 1000$ par mois, c'est beaucoup plus que des frais de scolarité universitaires.

Je pense que c’est une de nos plus grosses dépenses du mois. On est dans le temps de décider si on aimerait avoir un autre enfant. Je ne sais pas, parce que ça va être 1000$ fois deux , dit cette mère qui habite la région de Moncton.

Faciliter le retour au travail

Une autre maman du Nouveau-Brunswick, Madiane Michaud, aimerait pour sa part envoyer sa fille à la garderie quelques fois par semaine.

Le fait que je suis travailleure autonome et que mon entreprise est basée est à la maison, j’arrive à amalgamer les deux. Mais deux ou trois fois par semaine, ce serait avantageux , explique-t-elle.

Madiane Michaud, en entrevue par webcam le 20 avril 2021 Photo : Radio-Canada

Madiane Michaud affirme que des garderies à 10$ par jour lui donneraient un bon coup de pouce comme mère, mais aussi comme entrepreneure.

Si tu me dis que c’est 10$, je vais l’envoyer à la garderie trois ou quatre fois par semaine. Ça encourage les femmes et les familles à continuer de rouler. Une citation de :Madiane Michaud

À long terme, les avantages et les répercussions positives de ce programme-là, c’est inestimable. Parce que ça continue de faire rouler l’économie, carrément. C’est sûr que ce n'est pas encourageant, 800 à 1000$ mensuellement. C’est tout un budget, envoyer son enfant à la garderie , dit-elle.

Pour l'instant, ces deux mères doivent se tourner vers des garderies qui peuvent coûter jusqu'à 50$ par jour, au Nouveau-Brunswick.

Avec des informations de Pascal Raiche-Nogue et Margaud Castadère.