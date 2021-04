Les centres de vaccination sont prêts à accueillir les 45 ans et plus

Les personnes de 45 ans et plus pourront prendre un rendez-vous sur le site Internet Clic Santé dès mercredi pour recevoir le vaccin d’AstraZeneca. Il sera disponible dans tous les centres de vaccination au Saguenay-Lac-Saint-Jean, de La Baie à Dolbeau-Mistassini.

Le responsable de la vaccination au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marc Thibeault, précise que 30 000 personnes de plus, qui se trouvent dans la catégorie des 45 à 55 ans, seront ainsi admissibles à la vaccination à la suite de l’annonce faite par le premier ministre François Legault en conférence de presse, mardi.

Des rendez-vous ont été ajoutés en prévision de l’ouverture des rendez-vous à la nouvelle tranche d’âge. On va voir comment ça va aller et s'il y a un engouement pour ces rendez-vous-là, dès demain soir on va voir si on va demander d'autres vaccins pour continuer avec AstraZeneca , indique Marc Thibeault.

Je ne souhaite pas de malheur pour les autres régions, mais si la participation des autres régions est moins bonne, sûrement qu'on en aura plus. Une citation de :Marc Thibeault, responsable de la vaccination au CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean

La semaine dernière, on a eu des vaccins de plus parce que la réponse était excellente au niveau des 55 ans et plus, ajoute le responsable régional de la vaccination. On a réussi à en avoir plus et c'est ce qu'on espère aussi cette semaine. On va avoir la réponse demain

2e dose

Marc Thibeault affirme que l’objectif d’offrir la seconde dose de vaccin dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la région avant le 8 mai, fixé par le ministre de la Santé Christian Dubé, sera respecté au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les usagers du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline, les premiers à avoir reçu le vaccin dans la région, ont maintenant tous reçu leur deuxième dose.

On est au tout début parce qu'on respecte les 112 jours qu'on nous avait prescrits pour la 2e dose, assure-t-il. Ça va aller rondement. On aura les vaccins nécessaires pour vacciner tous ces gens-là et terminer selon la cible que le ministre nous a donnée.

Des rendez-vous ont été modifiés au cours des dernières semaines pour faire en sorte que les gens reçoivent le même type de vaccin que la première fois. Les ajustements ont été faits en fonction des livraisons prévues. Selon le ministre Dubé, il est possible que des gens qui ont reçu une première dose de Moderna pourraient recevoir la deuxième avec le vaccin de Pfizer.

La région dépasse toujours le taux de vaccination du Québec

La réponse de la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean à la campagne de vaccination contre la COVID-19 dépasse la moyenne provinciale. Les données publiées mardi font état de 83 551 doses de vaccin administrées dans la région, ce qui représente environ 30 % de la population. Au Québec, le taux de vaccination se situe à un peu plus de 28 %.

Quand on regarde dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , les résidences pour personnes âgées, on dépasse la couverture vaccinale de toute la province, souligne Marc Thibeault. Notre population répond très bien. C'est l'historique qu'on avait dans la région au niveau de la vaccination, même antigrippale. Les gens font confiance aux vaccins.