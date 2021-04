COVID-19 : toutes les femmes enceintes peuvent maintenant se faire vacciner au N.-B.

Plus sujettes à développer des complications respiratoires, toutes les femmes enceintes peuvent maintenant recevoir leurs doses de vaccin contre la COVID-19 au Nouveau-Brunswick.

Jusqu’alors, seules celles avec au moins deux conditions médicales chroniques étaient considérées comme faisant partie des groupes prioritaires pour la vaccination.

La semaine dernière, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada a lancé un cri d’alarme après avoir constaté qu’un nombre alarmant de femmes enceintes se retrouvaient aux soins intensifs en Ontario. Plusieurs d'entre d’elles sont sous respirateurs artificiels.

Elles courent également un plus grand risque d’accoucher prématurément et leurs bébés sont plus souvent placés à l'unité de soins néonataux , a écrit dans un courriel à CBCCanadian Broadcasting Corporation le directeur des communications du ministère de la Santé au Nouveau-Brunswick, Bruce Macfarlane.

Il ajoute que les professionnels du domaine de la santé ont été avisés mardi du changement apporté à la politique.

Les femmes enceintes du Nouveau-Brunswick peuvent prendre leur rendez-vous en ligne sur le site du gouvernement  (Nouvelle fenêtre) , ou appeler au 1-833-437-1424.