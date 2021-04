Le vaccin d'AstraZeneca offert aux 45 à 79 ans, avec ou sans rendez-vous, dès mercredi

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent indique que les personnes âgées de 45 à 79 ans pourront recevoir le vaccin d'AstraZeneca dès mercredi dans la région.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux soutient qu'il sera possible de prendre rendez-vous dès mercredi matin à 8 h ou de se rendre dans l'une des cliniques sans rendez-vous déjà prévues pour les journées de mardi, mercredi, jeudi et vendredi dans la région.

Le nombre de doses disponibles s'élève à 1400. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux rappelle qu'aucun coupon ne sera remis cette fois-ci et que la vaccination sans rendez-vous se fera selon le principe de « premier arrivé, premier servi ».

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux précise que les citoyens doivent avoir 45 ans au moment de recevoir leur dose de vaccin.

Cliniques sans rendez-vous Témiscouata, église catholique Saint-Mathias Mercredi 21 avril 2021, 8 h à 20 h Les Basques, Centre culturel de Trois-Pistoles Jeudi 22 avril 2021, 12 h à 19 h 30

Vendredi 23 avril 2021, 8h30 à 16h Mitis, Salle Les Alcyons de Mont-Joli Mercredi 21 avril 2021, 8 h à 19 h

Les personnes qui le désirent peuvent prendre rendez-vous en se rendant sur le site web Québec.ca/vaccinCOVID  (Nouvelle fenêtre) ou en composant le 1 877 644-4545.

Près du tiers de la population du Bas-Saint-Laurent a maintenant reçu une première dose de vaccin contre la COVID-19.