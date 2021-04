À 113 ans, l'une des doyennes de la Saskatchewan s’éteint

Sa belle-petite-fille, Carmen Irvine, était à ses côtés au moment du décès. Les deux femmes étaient inséparables depuis plus de 40 ans.

Nous étions tellement proches que les gens pensaient qu’elle était ma mère! Une citation de :Carmen Irvine, belle-petite-fille de Reita Fennell

Mamie Deat était toujours occupée , se rappelle Carmen Irvine. Elle était très sociable. Elle recevait de la famille chez elle, des amis. Elle aimait cuisiner pour les autres, se déplacer pour des événements.

Deat, c’est le surnom octroyé involontairement par l'un de ses petits frères qui avait de la difficulté à dire son prénom. Un sobriquet qui l'a accompagnée pour le reste de sa vie.

Avec 113 années de vie, Reita Fennell a vécu la démocratisation de l’électricité, les deux guerres mondiales, le krach de 1929 et deux pandémies.

La COVID-19 a été particulièrement éprouvante , explique sa belle-petite-fille. Je pense que ça a contribué au déclin graduel de son état de santé. Elle était habituée à accueillir des gens chez elle presque tous les jours. Les six derniers mois ont été difficiles.

Reita Fennell a grandi dans une famille dont la longévité semble inscrite dans les gènes : sa propre mère a vécu jusqu’à 100 ans, l'une de ses sœurs est décédée à 102 ans et l'un de ses frères a soufflé 96 bougies.

Quand on lui demandait le secret de sa longue vie, elle répondait : je n’ai pas de secret, c’est la volonté de Dieu .

Très active, Mme Fennell a même appris à conduire à 60 ans, après que son mari ait perdu la vue. Ce contact intime avec la cécité la rapproche de l’Institut national canadien pour les aveugles, à qui elle demande d’envoyer les dons en son honneur, tout comme à l’Armée du Salut.

Les funérailles auront lieu mercredi, à format réduit, COVID-19 oblige. Une trentaine de proches seront réunis, alors que la cérémonie sera diffusée virtuellement, en direct.

Reita Fennell laisse dans le deuil trois petits-fils, sept arrière-petits-enfants et cinq arrière-arrière-petits-enfants, en plus de nombreuses nièces et neveux.