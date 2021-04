Les plus de 40 ans en Alberta sont séduits par le vaccin AstraZeneca

Alberta a réduit l'âge minimum pour recevoir le vaccin AstraZeneca-Oxford, de 55 à 40 ans. Les personnes admissibles peuvent désormais se faire vacciner dans plus de 70 pharmacies, dont 26 sans qui l'offre rendez-vous, ou encore dans les centres de vaccinations de masse de Services de Santé Alberta à Edmonton et Calgary. Ces derniers semblent d'ailleurs avoir atteint leurs quotas de places sans rendez-vous pour la journée.

À peine une heure après son ouverture, le centre de vaccination situé dans le centre des congrès de Calgary avait atteint sa capacité pour la journée.

Parmi les personnes vaccinées mardi matin : Patricia Wood. N’ayant pas réussi à prendre rendez-vous en ligne à cause de la lenteur du site Internet, elle s'est rendue sur place pour l’ouverture, à 9 h.

Il reste un peu plus de 170 000 doses du vaccin AstraZeneca-Oxford en Alberta. Le nouveau seuil d'âge signifie qu’environ 575 500 Albertains de plus peuvent s'en prévaloir. Photo : Radio-Canada

Je suis contente qu’ils aient réduit l’âge d'admissibilité à 40 ans, car plus vite nous serons vaccinés et plus vite nous reviendrons à la vie normale , dit-elle.

Je suis sûre d’avoir pris la bonne décision. Une citation de :Patricia Wood

Avant midi à Edmonton et Calgary, tous les rendez-vous de vaccination de la journée avaient été attribués.

Plus de rendez-vous ont été pris pour AstraZeneca en l'espace de deux heures et demie mardi que pendant toute la semaine dernière, selon Services de santé Alberta dans un communiqué. En quelques heures seulement, environ 6500 rendez-vous ont été pris dans la zone de santé d'Edmonton et 15 000 autres dans la zone de Calgary. À 10 h 30, plus de 27 000 personnes avaient pris des rendez-vous.

En raison de la forte demande, 500 créneaux et rendez-vous supplémentaires ont même été ajoutés pour chacun des deux sites, quelques heures après leurs ouvertures.

Les pharmacies

Kamran Maqbool, le propriétaire de la pharmacie Grandview à Edmonton, est également débordé. Moins d'une heure après avoir ouvert mes portes [mardi matin], plus de 30 rendez-vous avaient été pris et une longue file d'attente s'était formée à l'extérieur , raconte-t-il.

Bukola Akande qui est pharmacienne et gérante à Edmonton témoigne avoir reçu environ dix fois plus d'appels qu'elle n’a reçus de doses la semaine dernière pour les vaccinations avec le vaccin AstraZeneca-Oxford.

Jusqu'à présent, elle a accepté 200 rendez-vous et doit rediriger les gens ailleurs, car sa liste d’attente est trop longue.

Appréhension

Il existe encore des personnes qui sont réticentes à se faire vacciner avec le produit Astra-Zeneca-Oxford. Une situation qui s'explique par les rapports faisant état de caillots sanguins extrêmement rares survenant chez des personnes ayant reçu le vaccin, selon la Dre Cheri Nijssen-Jordan, coresponsable du groupe de travail sur les vaccins de Services de santé Alberta ( AHSServices de santé Alberta ). Néanmoins, la communauté scientifique est unanime à son sujet. Le vaccin AstraZeneca-Oxford est un bon vaccin.

Heather Clitheroe a pris une journée de congé maladie, en accord avec son employeur, pour se faire vacciner à Calgary. Elle pense elle aussi que les risques du vaccin sont limités.

Heather Clitheroe est une des premières personnes à se faire vacciner au centre des congrès de Calgary mardi. Photo : Radio-Canada

J’ai une totale confiance aux scientifiques et aux chercheurs , dit-elle. Le vaccin est sûr, c’est le moment de le faire et si on ne le fait pas pour soi-même, il faut le faire pour les autres , déclare-t-elle.

Tandis qu’il restait un peu plus de 170 000 doses de ce vaccin en Alberta mardi matin, le nouveau seuil d'âge, signifie qu’environ 575 500 d’Albertains supplémentaires peuvent s'en prévaloir. Pour l'instant, aucun autre envoi du vaccin AstraZeneca-Oxford n’est prévu pour le Canada.

Le premier ministre albertain, Jason Kenney, a annoncé en conférence de presse qu’il se fera vacciner jeudi avec le vaccin AstraZeneca. Il a également encouragé les Albertains de plus de 40 ans à continuer de prendre rendez-vous et il a rappelé les bénéfices de ce vaccin.