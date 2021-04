Une deuxième dose de vaccin dans tous les CHLSD d’ici le 8 mai

Pour y arriver, le ministre de la Santé explique toutefois que les aînés qui ont reçu une première dose de Moderna pourraient recevoir la deuxième avec le vaccin de Pfizer.

On est en discussion avec la santé publique, et je pense que ça va se confirmer dans les prochaines heures, qu'on peut faire une alternance entre le Moderna et le Pfizer pour être capable de pallier le manque de Moderna qu'on a à court terme pour s'assurer qu'on respecte le délai , explique Christian Dubé.

Au plus tard le 8 mai, toutes les personnes des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée vont avoir reçu leur 2e dose, ce qui nous permet d'être à l'intérieur de nos délais. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec

Comme l’ont fait d’autres provinces, le Québec a décidé d’opter pour un délai de 16 semaines avant la 2e dose dans l’objectif de vacciner le plus grand nombre de personnes possible avec une première dose pour freiner la propagation de la COVID-19. Les recommandations des différents fabricants de vaccin préconisaient plutôt une deuxième dose 21 jours après l’administration de la première.

3e vague dans les CHSLD Centre d'hébergement et de soins de longue durée

Alors que la 3e vague frappe de plein fouet les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, des éclosions de COVID-19 sont rapportées dans 15 CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée . Certains experts demandent à ce que la deuxième dose soit offerte aux aînés le plus rapidement possible.

À l’école de santé publique de l’Université de Montréal, le Dr Réjean Hébert rappelle que le Collectif Action COVID demande déjà depuis février que le gouvernement devance son plan de vaccination dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

On avait alerté le gouvernement il y a déjà plusieurs semaines et j'ai bien peur que notre prédiction, malheureusement, se concrétise. Ce que je crains c'est qu'on retrouve l'hécatombe qu'on a vécue l'année passée à cette même date et je ne voudrais pas que ça arrive.

Le Dr Hébert rappelle que la réponse immunitaire après une première dose de vaccin est généralement moins forte chez les personnes âgées.