Le pont des Grandes-Fourches fermé aux automobilistes dès mercredi

Le pont des Grandes-Fourches, qui passe au-dessus de la rivière Magog à Sherbrooke, sera officiellement fermé dès mercredi matin, a annoncé le ministère des Transports. Son état n'est plus jugé suffisamment sécuritaire pour les usagers de la route.

Considérez que dès demain matin, vers 8 h 30, le pont ne devrait plus être accessible , souligne Nomba Danielle, conseillère en communication du ministère des Transports du Québec en Estrie.

Elle explique qu'il s'agit d'une fermeture préventive, pour garantir la sécurité des usagers.

On est contraints de fermer le pont parce qu’il présente des dégradations qui affectent la dalle [le béton sous la chaussée]. Ça ne serait pas totalement sécuritaire de laisser les automobilistes continuer à l’emprunter. Une citation de :Nomba Danielle, conseillère en communication et porte-parole du ministère des Transports du Québec en Estrie

Les détours suggérés par la Ville de Sherbrooke Déplacements vers le nord Rue King Ouest

Rue Belvédère Nord

Boulevard Queen-Victoria Déplacements vers le sud Rue Moore

Boulevard Queen-Victoria

Rue Belvédère Nord

Rue King Ouest ou Rue Terrill

Rue Kennedy Nord

Rue Clémenceau

Rue Saint-François Nord

La Ville de Sherbrooke souligne que le lien routier entre les rues des Grandes-Fourches Nord et Frontenac devrait toujours être accessible depuis la rue King Ouest, pour donner accès au stationnement La Grenouillère. Cependant, la rue Grandes-Fourches Nord sera fermée en provenance de la rue Terrill.

Le pont sera complètement remplacé et reconstruit. Ça fait quelques années que le ministère et la ville échangent sur ce pont-là, car il est désuet, vétuste et vieux , remarque Nomba Danielle.

La Ville de Sherbrooke confirme que les travaux de reconstruction du pont devraient durer d’août 2021 à l’automne 2022.

En attendant, le ministère des Transports propose, quant à lui, d’effectuer un détour en passant par la route 216 et l’autoroute 610. Selon un communiqué de presse du ministère, environ 10 000 automobilistes empruntent le pont des Grandes-Fourches chaque jour.