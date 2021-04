Hydro-Québec investit 39 M$ sur ses centrales Rapide-2 et Rapide-7

Hydro-Québec procédera à des réfections majeures sur ses centrales Rapide-7 et Rapide-2 à compter du mois de mai prochain.

La société d'État a consenti un contrat de près de 39 millions de dollars à Pomerleau, une entreprise de Lévis.

Les travaux sont prévus sur la structure en béton, notamment avec la réfection de l'évacuateur, et devraient s’étendre jusqu'en décembre 2023.

Sur son site web, Hydro-Québec explique que les ponts des deux centrales présentent des dommages importants. Ces ouvrages ont été construits en 1937 pour Rapide-7 et 1951 pour Rapide-2 et ils ont atteint leur fin de vie utile.

Les travaux débuteront sur Rapide-7 d’abord puis en 2022, Pomerleau entreprendra la phase 2 du projet sur la centrale Rapide-2. Des travaux seront aussi faits sur la vanne télécommandée et son mécanisme de levage.

Des retombées dans la région?

Hydro-Québec aimerait également que ce contrat ait des retombées financières régionales.

Le 7 avril, nous avons tenu un rendez-vous de la sous-traitance pour permettre aux entrepreneurs de la région de se faire connaître auprès de Pomerleau, afin de favoriser des contrats en sous-traitance et des retombées économiques régionales , affirme Sylviane Legault, porte-parole d’Hydro-Québec.

La centrale Rapide-7 d'Hydro-Québec Photo : gracieuseté Hydro-Québec

Déjà, Blais Industries, de Rouyn-Noranda, avait obtenu un contrat de 370 000 $ afin de remettre à niveau cinq anciennes maisons, qui constituaient à l’époque ce que l’on appelait le village de compagnie . Celles-ci ont été transformées à l’automne 2020 en bureaux de chantier.

Plusieurs chasseurs, trappeurs et pêcheurs utilisent les chemins de Rapide-2 et Rapide-7. Environ 200 baux de villégiature ont été répertoriés et les utilisateurs ont tous été informés, affirme la porte-parole d'Hydro-Québec, Sylviane Legault.

En ce qui concerne le détour pour Rapide-7, il sera d’environ 10 kilomètres. Quant à Rapide-2, Hydro-Québec est toujours à l’étude des différents tracés.