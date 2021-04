Amos veut maximiser le transport des marchandises par le train

Lundi soir, le conseil municipal a confié la réalisation de l’étude de marché à la firme Raymond Chabot Grant Thornton, pour la somme de 20 500 $ avant taxes. La Ville souhaite évaluer les besoins des entreprises de son territoire pour une infrastructure qui permettrait de charger des conteneurs de marchandises du train vers des camions et vice-versa.

L’objectif, c’est de pouvoir facilement passer du train au camionnage ou du camionnage au train. Que les entreprises puissent remplir des conteneurs qui seraient posés sur le train. Ou de prendre les conteneurs sur un wagon et de les mettre sur un camion pour le transport local. C’est vraiment pour l’ensemble des entreprises de notre territoire qui ont besoin d’expédier ou de recevoir de la marchandise , explique le maire Sébastien D’Astous.

Sur le site Therrien

La Ville d’Amos a déjà fait réaliser une préanalyse par une firme d’ingénierie afin de s’assurer que le projet puisse se réaliser sur le site de l’ancienne scierie JE Therrien, accessible par la voie ferrée. Elle souhaite notamment y aménager un nouveau parc industriel. Cette première analyse a permis de déterminer qu’il y avait plusieurs configurations possibles sur le site.

Reste maintenant à connaître les besoins des entreprises du territoire de la MRC Abitibi. On sait qu’il faut augmenter notre capacité d’envoyer et recevoir des marchandises, que le train est une belle avenue pour ne pas augmenter notre contribution en gaz à effet de serre et que ça viendrait en même temps diminuer les coûts de transport. Mais il reste que ça nous prend une étude de marché. Même si on sait que certaines entreprises ont la volonté d’embarquer dans le projet, ça prend quand même une quantité critique pour pouvoir lancer un projet de cette envergure-là , fait valoir le maire D’Astous.

Réduire les gaz à effet de serre

Selon ce dernier, cette plateforme multimodale pourrait aussi aider à attirer de nouvelles entreprises dans le futur parc industriel, en plus de désengorger la route 117 et réduire la pression sur les compagnies de transport dans le contexte de la pénurie de main-d'œuvre. Si l’étude de marché s’avère positive, la Ville pourra se lancer dans la confection d’un plan d’affaires.