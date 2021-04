Un enseignant d'Ottawa inculpé pour des infractions sexuelles sur des élèves

À la lumière d’une enquête portant sur des allégations d’infractions sexuelles mettant en cause des élèves, la Section des agressions sexuelles et de la violence faite aux enfants du Service de police d’Ottawa (SPO) a inculpé un ancien enseignant d’Ottawa, mardi.

L’enquête a été ouverte en mars dernier relativement à des incidents survenus entre l’automne 2020 et l’hiver 2021 et mettant en cause des adolescentes âgées de moins de 14 ans, précise le SPOService de police d'Ottawa .

Les incidents se sont produits dans le cadre des fonctions d’enseignant de l’accusé, alors employé de l'Ottawa Catholic School Board.

L’Ottavien de 57 ans a été inculpé de trois chefs d’agression sexuelle, de trois chefs de contacts sexuels et de trois chefs d’exploitation sexuelle d’une jeune personne par l’Unité des agressions sexuelles et de la violence faite aux enfants.

L'individu doit comparaître, mardi, devant les tribunaux.

Les enquêteurs estiment qu’il pourrait y avoir d’autres victimes dans cette affaire et invitent toute personne ayant des renseignements à communiquer avec l’Unité des agressions sexuelles et de la violence faite aux enfants de la police d’Ottawa.