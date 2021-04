Budget fédéral : réactions mitigées pour des représentants inuit

Il y a beaucoup de choses à encourager dans ce budget fédéral , croit Natan Obed, le président de l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), l'organisation qui représente les Inuit du Canada. Je suis optimiste quant au niveau d'investissement pour les Inuit, les Premières Nations et les Métis . Il ajoute qu’il faudra des jours, voire des semaines, pour avoir une idée plus précise de la place des Inuit dans ce budget .

Selon Rebecca Kudloo, la présidente de Pauktuutit, une association représentant toutes les femmes inuit au Canada, le budget de Chrystia Freeland et de son adjointe Mona Fortier, démontre que le gouvernement fédéral accélère les mesures visant à répondre aux besoins urgents des femmes inuit. Elle cite notamment les investissements pour la garde des enfants, la sécurité alimentaire dans l’Inuit Nunangat et ailleurs au Canada, et les financements pour l’éducation.

Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si le budget fédéral le plus positif de l’histoire pour les femmes inuit a été fait par deux femmes. Une citation de :Rebecca Kudloo, présidente, Pauktuutit

Elle salue aussi le financement des logements de transition et des refuges pour les femmes inuit ainsi que l'engagement du gouvernement fédéral de 2,2 milliards de dollars pour mettre fin à la tragédie des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées .

Elle indique aussi que pour la première fois en 36 ans, Pauktuutit pourra compter sur l’assurance d’un financement du gouvernement fédéral sur plusieurs années.

De son côté, Georges Hickes, le ministre des Finances du Nunavut affirme qu’avec ce budget, le gouvernement du Canada démontre son engagement continu à répondre aux priorités communes en investissant dans le logement, les soins de santé et l’infrastructure pour les Nunavummiut .

Mumilaaq Qaqqaq, la députée à la Chambre des communes du Canada n’est pas du même avis. Pour elle, Justin Trudeau et Chrystia Freeland continuent d’ignorer les revendications du Nunavut en matière de droits fondamentaux de la personne.

Ce n'est pas ce à quoi ressemble la réconciliation. Ce n'est pas ce à quoi ressemble un gouvernement qui soutient les Nunavummiut. Une citation de :Mumilaaq Qaqqaq, députée NPD du Nunavut, Chambre des communes du Canada

Elle déclare dans un communiqué que la crise de la santé, du logement et des droits de la personne que vivent les Inuit est due au sous-financement fédéral et aux promesses que des générations de gouvernements libéraux et conservateurs ont faites aux Nunavummiut et qu'ils n’ont pas tenues.