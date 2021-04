Du plein air gratuit à Québec cet été

L’accès journalier au Centre de plein air de Beauport sera gratuit tout l’été. La baignade à la Base de plein air de Sainte-Foy sera également gratuite durant la période estivale.

L'accès au stationnement et au site de la baie de Beauport sera aussi gratuit, mais seulement jusqu’au 15 mai pour le moment.

La baignade sera gratuite à la base de plein air de Sainte-Foy cet été. Photo : Radio-Canada / Sebastien Vachon

Ces gratuités représentent un investissement de 337 000 $ selon le maire de Québec, Régis Labeaume.

Ce sont des mesures COVID, indique le maire lors d’un point de presse mardi. Ce sont des mesures spéciales pour cette année, pour permettre aux gens de sortir rapidement, d’en profiter le plus possible et que ça coûte le moins cher possible.

Parcs et installations sportives

Par ailleurs, la Ville ajoute huit parcs conviviaux sur son territoire. Il sera désormais possible de consommer de l’alcool avec un repas et d’utiliser un barbecue au gaz en plein air dans 41 espaces verts de Québec. Comme c’était le cas auparavant, il ne sera possible de le faire que les jours de fin de semaine et les jours fériés.

Toutes les pistes cyclables de Québec devraient être nettoyées d'ici la fin de semaine. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Les installations sportives extérieures de la Ville sont accessibles plus tôt cette année en raison des températures clémentes. Les terrains de basketball et de soccer synthétique ainsi que la presque totalité du réseau de piste cyclable ont été nettoyés et peuvent déjà être utilisés. La plupart des installations sanitaires dans les parcs sont également accessibles.

L’affluence explose aux écocentres

Avis à ceux qui entameront bientôt leur ménage du printemps : les heures d’ouverture des écocentres seront prolongées. Signe que les habitants de Québec ont été nombreux à faire du ménage et des rénovations depuis le début de la pandémie, la Ville y observe une augmentation fulgurante du nombre de visites.

On a franchi en 2020 le nombre de 300 000 visites. C'est 30 % d'augmentation en deux ans , précise Régis Labeaume. Au moment où on se parle, on a déjà une augmentation de 23 % [cette année].

Pour répondre à la forte demande, la Ville augmente les heures d’ouverture de six heures par semaine durant l’été pour chacun des cinq écocentres sur son territoire.

Le maire a d’ailleurs précisé que la quantité de carton acheminée aux centres de tri a aussi connu une forte augmentation. Entre 2019 et 2020, l’augmentation se chiffre à 34 %. Si la tendance se maintient en 2021, la quantité de carton envoyé aux centres de tri de Québec pourrait augmenter de 58 % en deux ans.