Le Sénat encourage l’Université Laurentienne à s’asseoir avec sa fédération

La motion, portée par le Comité de planification académique (COPA) de l'Université Laurentienne devant le Sénat, a été adoptée mardi.

Dans sa motion, le COPAComité de planification académique encourage l'Université Laurentienne à s'asseoir de bonne foi avec l'Université de Sudbury et toute autre université fédérée qui pourrait vouloir adopter ces programmes [supprimés] et aider à une transition ordonnée desdits programmes et des membres du corps professoral .

L’Université de Sudbury a notamment fait part de son intérêt à rapatrier les programmes de langue française de l’Université Laurentienne.

La Fédération n'a en fait pas été dissoute. Les annonces prématurées de l'Université Laurentienne à cet égard ont été profondément déroutantes pour les étudiants et le corps enseignant. Une citation de :Guy Chamberland, membre du COPA et président du programme d'études anciennes à l’Université Thorneloe, par communiqué de presse

Mary Ann Corbière, professeure dans le programme d’Études autochtones de l’Université Sudbury, applaudit la motion du COPAComité de planification académique .

Le programme perspectives autochtones que la Laurentienne propose pour remplacer le programme historique d'Études autochtones de l'Université de Sudbury représente un retour extrêmement régressif à l'époque où l'épistémologie occidentale était considérée comme la seule lentille permettant de comprendre les cultures, les sociétés et les histoires autochtones , explique-t-elle par communiqué.

Pas de révision des programmes supprimés

Dans une deuxième motion, le COPAComité de planification académique demandait de rétablir tous les programmes éliminés afin de procéder à un examen méthodique de ceux-ci conformément au processus d'assurance de la qualité de la Laurentienne .

Ces suppressions de programmes ont été faites sous la contrainte, elles manquent donc de légitimité , a déclaré la sénatrice Linda Ambrose dans un communiqué de presse.

Plusieurs membres du Sénat avaient confié le sentiment d'avoir un fusil sur la tempe lors du vote à huis clos menant à la suppression de 69 programmes.

Cette seconde motion n’a toutefois pas été autorisée par l’oratrice suppléante du Sénat, Christine Lalonde.

Le recteur Robert Haché a soutenu lors de la rencontre du Sénat mardi que l’adoption de cette dernière mènerait à la fermeture de l’Université dès le 30 avril.