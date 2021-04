Mieux comprendre les restrictions de voyage en Colombie-Britannique

À compter de vendredi, les déplacements non essentiels entre les régions de la Colombie-Britannique seront officiellement interdits pour cinq semaines, a annoncé le premier ministre John Horgan lundi.

Ainsi, les escapades, vacances ou autres déplacements non essentiels en dehors de sa régie de santé seront prohibés jusqu’à la semaine du 24 mai.

Des contrôles seront effectués et des contraventions pourront être remises en cas de non-respect des règles. Des pancartes pour dissuader les voyageurs arrivant des autres provinces par voie terrestre seront aussi installées près de la frontière avec l’Alberta.

En quoi consistent les nouvelles restrictions?

Les autorités doivent donner plus d’informations vendredi, mais déjà, la province a laissé savoir que les Britanno-Colombiens ne seraient pas en mesure de réserver une place de camping ou un logement récréatif en dehors de leur régie de santé.

La province compte, selon ce découpage, 5 régies de la santé.  (Nouvelle fenêtre) BC Parks devra notamment rembourser les personnes qui auront fait une réservation en dehors de leur région.

À la fin de la semaine, BC Ferries entend refuser les réservations pour les véhicules récréatifs qui aimeraient monter à bord d’un traversier. Les passagers qui ont déjà réservé un trajet seront contactés pour vérification de leur motif de déplacement. Il n’y aura aucun ajout de trajets lors de la longue fin de semaine de mai.

Jusqu’à quand?

La province a déclaré que cette mesure serait en vigueur jusqu’à la fin du long week-end de la fête de la Reine, soit le 24 mai.

La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, la Dre Bonnie Henry, a par ailleurs affirmé qu’à ce moment-là, 60 % des Britanno-Colombiens devraient avoir reçu une première dose de vaccin.

Est-ce que je peux voyager au sein de ma région?

Il est techniquement possible de voyager sur le territoire déterminé par notre régie de la santé. Le premier ministre John Horgan demande néanmoins à tous de rester de plus proche possible de notre lieu de résidence pour les 5 prochaines semaines.

Certaines régies de la santé couvrent un large territoire ou comprennent des secteurs chauds en matière de contaminations : à titre d'exemple, la régie de santé de l’île comprend l’ensemble de l’île de Vancouver.

Sur le continent, les villes de Vancouver et le village touristique de Whistler, deux endroits particulièrement touchés par la COVID-19, font partie de la même régie de la santé, Vancouver Coastal Health.

Nous demandons aux résidents de faire preuve de bon sens. Une citation de :John Horgan, premier ministre de la C.-B.

Que se passera-t-il si je vis à la limite d’une autre région?

Le premier ministre de la Colombie-Britannique s’est dit conscient que certains résidents doivent parfois se déplacer entre deux régies de la santé. Les trajets entre Vancouver et Burnaby, par exemple, qui dépendent tous les deux de régies de santé différentes pourront être tolérés.

Les nouvelles mesures sont mises en place pour ceux qui exagèrent, pas pour ceux qui travaillent et doivent se déplacer quotidiennement. Une citation de :John Horgan, premier ministre de la C.-B.

Que se passera-t-il si je me rends dans une autre région pour un motif non essentiel?

Des barrages routiers, à l’image de ceux en place lors des fêtes de fin d’année, seront mis en place notamment aux gares maritimes de BC Ferries et sur l'Autoroute 1, aux sorties du Grand Vancouver.

Des amendes pourront être données à ceux qui ne respectent pas les mesures et se rendent en dehors de leur région sans motif essentiel. Le premier ministre n’a pas encore précisé les montants des contraventions.

Selon le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth, l'idée n'est pas de punir des individus de façon aléatoire, mais bien de décourager les déplacements récréatifs. Il indique que les détails entourant ces restrictions sont en cours de finalisation.

Avec des informations de Roshini Nair, de CBC