Des ajustements sont faits aux points de contrôle routiers, indique Gatineau

Ce matin, ça s’est mieux passé. L’arrimage se fait en temps réel entre les [différents] services de police. Tout le monde se parle pour essayer de diminuer l’inconvénient pour le citoyen , a-t-il dit en mêlée de presse virtuelle.

Il a ajouté qu’il n’avait pas la latitude de se positionner par rapport à la décision du gouvernement de François Legault d’interdire les passages non essentiels à la frontière interprovinciale.

Contrairement aux maires ontariens, par exemple, nous n'avons pas de service de santé publique à l’interne. On n’a pas d'expertise interne [nous permettant] de porter un jugement local. Ainsi, moi [...] je suis au service du gouvernement pour appliquer les mesures qui, selon eux, nous permettent de bien nous sortir de [la crise sanitaire] , a-t-il expliqué.

Un point de contrôle, mardi, à Gatineau, au pont du Portage Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

M. Pedneaud-Jobin a profité du moment de sa mêlée de presse pour inviter les résidents de Gatineau à garder le cap sur la lutte contre la COVID-19.

Il y a des gens qui ont besoin d’aller à l’hôpital. Il faut qu’ils puissent y aller et qu’ils soient bien servis. Ceux et celles qui peuvent l’éviter, c’est ce qu’il faut faire. L’une des façons [...], c’est en respectant les règles sanitaires , a-t-il insisté.

25 véhicules retournés de bord, lundi

Le maire était accompagné du chef Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), Luc Beaudoin, qui a fourni quelques détails sur le déroulement des opérations sur les ponts interprovinciaux.

Le chef du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG), Luc Beaudoin (archives) Photo : Radio-Canada / Michel Aspirot

Pour hier, ce sont plus de 1500 véhicules qui ont été contrôlés, vraiment, dans nos barrages. Moins de 2 % ont été retournés de bord. Ce sont donc environ 25 véhicules. Une citation de :Luc Beaudoin, directeur général du SPVG

Le directeur général du corps policier gatinois a assuré que la coordination va bon train avec les autres services de police.

On a vu hier [lundi] que, à l’heure de pointe, ça a créé un impact. Pour les policiers ontariens, c’était la première occasion d’effectuer certains contrôles. On voit que, ce matin, il y a eu un certain ajustement, parce que ce n’est vraiment pas à cette période-là [de la journée] où il y a plus de personnes qui entrent illégalement dans une province , a-t-il indiqué.

C’est sûr que, dans les jours à venir, on va regarder les moments les plus propices où des Ontariens peuvent [...] avoir de l’intérêt à venir profiter de nos lieux touristiques ou de nos endroits pour faire des activités , a conclu M. Beaudoin.

Passe d'armes entre Watson et la solliciteure générale

Rappelons que Québec a décrété des mesures réciproques et similaires à celles du gouvernement de Doug Ford, en Ontario.

Celles-ci sont entrées en vigueur lundi et ont vivement fait réagir le maire d'Ottawa, Jim Watson, qui a indiqué vouloir demander à Queen’s Park de supprimer les contrôles routiers.

Une demande qui a vivement fait réagir la solliciteure générale de l'Ontario, la députée Sylvia Jones, interrogée par le député néo-démocrate d'Ottawa-Centre Joel Harden lors de la période des questions à Queen's Park.

Nous savons que les variants sont très contagieux et on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir dans ces temps extraordinaires pour protéger notre système de santé , a-t-elle lancé pour justifier la mesure annoncée vendredi dernier.

Mme Jones s'est dite étonnée par la prise de position du maire d'Ottawa, alors que celui-ci avait réclamé à plusieurs reprises l'interdiction des voyages interprovinciaux.

Il y a une grande différence entre encourager les résidents à rester chez eux, sauf pour des déplacements essentiels, et la décision de la province de mettre en place des points de contrôle sur cinq ponts et à deux traversiers. Hier fut un cauchemar et un gaspillage complet de ressources policières , n'a pas tardé à réagir le maire Watson, sur Twitter.

Invité à réagir à l'opposition du maire Watson aux contrôles interprovinciaux, le premier ministre du Québec François Legault s'est prononcé en faveur du maintien de cette mesure.