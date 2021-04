Mort de George Floyd : le jury prêt à rendre son verdict au procès Chauvin

Selon plusieurs médias américains, le verdict fort attendu devrait être lu vers 16 h 30 HAE.

Parvenu à un verdict rapide, le jury délibérait depuis hier.

Une foule s'est déjà rassemblée devant le tribunal de Minneapolis en attente du verdict.

Accusé de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d'homicide involontaire, Derek Chauvin a posé son genou sur le cou de George Floyd pendant 9 minutes 46 secondes alors que ce dernier était menotté.

Les procureurs ont attribué la mort du quadragénaire afro-américain, mort en mai 2020 au cours d'une intervention policière, à la « force létale » disproportionnée employée par l'accusé et à un manque d'oxygène. Les mots martelés par George Floyd – Je ne peux pas respirer – étaient devenus un cri de ralliement lors de la vague de manifestations contre la brutalité policière, l'an dernier.

La défense a au contraire soutenu que la fin tragique de George Floyd était due à des problèmes cardiaques et à la consommation de fentanyl et de méthamphétamine.

L'ex-policier de 45 ans, qui a refusé de témoigner en invoquant son droit au cinquième amendement, a plaidé non coupable à chacun des chefs d'accusation.

Les jurés devaient les soupeser de façon indépendante. Théoriquement, Derek Chauvin pourrait donc être reconnu coupable d'un seul chef d'accusation, de deux, des trois ou encore d'aucun.

La peine attendue un autre jour

Le prononcé de la peine n'est pas prévu aujourd'hui.

Derek Chauvin est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 10 ans pour l'accusation d'homicide involontaire, de 25 ans pour celle de meurtre au troisième degré et de 40 ans pour celle, plus grave, de meurtre au deuxième degré.

Les peines recommandées par le Minnesota pour ce type d'accusations sont toutefois beaucoup moins sévères. Selon CNN, elles sont de 12,5 ans pour chaque chef d'accusation de meurtre et d'environ 4 ans pour celui d'homicide involontaire.

Le juge pourrait décider que l'accusé, s'il est jugé coupable de plus d'un chef d'accusation, purgera chacune des peines de façon continue ou concomitante.

L'identité des 12 jurés et de leurs trois substituts a été gardée secrète. Selon les informations rendues publiques par le tribunal, on sait cependant que le jury inclut six Blancs, quatre Noirs et deux personnes métissées.

Deux jurés sont dans la vingtaine, trois dans la trentaine, trois dans la quarantaine, trois dans la cinquantaine et un autre est dans la soixantaine.

Neuf femmes et six hommes forment le groupe de jurés et leurs substituts.

Plus de détails suivront.