Le festival Art in the Park de Windsor annulé pour une deuxième année consécutive

Le festival Art in the Park de Windsor a été annulé cette année encore en raison des nombreuses incertitudes relatives à la pandémie. L’événement est habituellement considéré comme le lancement de la saison d’été dans la ville.

La décision a été d’autant plus difficile à prendre que l’équipe d’organisation espérait toujours pouvoir tenir une édition avec du public, partage Jodi Ouellette, la directrice du Rotary Club de Windsor 1918 qui organise chaque année le festival.

Cette année nous étions précautionneusement et de manière optimiste au stade de la préparation. [...] En fait, nous avons commencé à planifier Art in the Park. Habituellement, la planification d’Art in the Park prend une année entière en raison de tous les différents partenaires, exposants, vendeurs et artistes qui sont impliqués , explique-t-elle.

40% de tout l’argent que nous récoltons ce jour [durant le festival] est offert pour aider à la restauration du manoir Willistead. Une citation de :Jodi Ouellette, directrice, Rotary Club de Windsor 1918

Chaque année depuis plus de 42 ans, environ 250 artisans viennent de tout l’Ontario pour exposer leurs créations pendant le festival.

Le manoir Willistead a été construit au début du 19e siècle. Photo : Radio-Canada / Mathieu Allard

L’argent récolté sert en partie à l’entretien du manoir Willistead – une propriété historique située dans le quartier de Walkerville qui abrite des événements – mais également pour du soutien aux personnes vulnérables.

Important impact économique

L’annulation du festival une deuxième année de suite a des conséquences très concrètes sur les artisans qui y participent, selon selon Mme Ouellette.

Pour beaucoup d’entre eux [les exposants], il s’agit de leur moyen de subsistance. Ils assistent à des événements fin de semaine après fin de semaine au printemps, à l’été et à l’automne , indique-t-elle.

Céleste Campeau est la propriétaire de Boutique Gabanique, une petite entreprise qui crée à la main des vêtements pour enfants. Elle confie être touchée par l'annonce de l'annulation du festival.

J’étais très déçue, mais en même temps avec les annonces récemment gouvernementales, je n’avais pas beaucoup d’espoir que Art in the Park allait être capable de rouler puisque c’est au début du mois de juin. On n’est pas loin de ce temps , explique-t-elle.

J’ai été acceptée deux années de suite, mais jusqu’à date je n’ai pas eu l’occasion actuellement de montrer mes produits. Une citation de :Céleste Campeau, propriétaire, Boutique Gabanique

Mme Campeau souhaitait d'autant plus participer à Art in the Park dans la mesure où elle entretient un lien émotionnel avec le festival.

C’est un festival qui me tient vraiment à cœur. Depuis que je suis jeune fille, j’assiste juste comme participante [...] et j’ai toujours pensé qu’un jour j’aimerais être capable de montrer ce que je peux faire, ce que je peux créer , ajoute-t-elle.

Si ses affaires se portent relativement bien en ce moment, en raison notamment du changement de saison qui pousse des parents à lui faire des commandes de vêtements pour leurs enfants, elle compatit néanmoins pour les autres petits commerçants et pour l'économie locale.

C’est vraiment important qu’on supporte les petites entreprises de notre communauté et une des façons de se faire connaître, c’est de participer à des activités comme Art in the Park où des gens de la région viennent et peuvent voir ce qu’il y a proche de chez nous , indique-t-elle.

Incertitude pour la suite

Du côté du Rotary Club Windsor 1918, il y a quelque temps encore l’optimisme était prégnant au sein des troupes qui pensaient pouvoir organiser le festival. Mais avec les derniers développements liés à la pandémie, il a fallu se rendre à l’évidence.

Nous nous sommes engagés auprès de nos exposants et de notre communauté que nous prendrions une décision d’ici le 15 mai. [...] Avec la récente annonce de l’État d’urgence qui s’étend jusqu’au mois de mai, nous avons dû prendre cette décision dans l’intérêt et pour la sécurité de notre communauté , explique Jodi Ouellette.

L’année dernière, nous n’avons pas été en mesure de fournir notre contribution pour soutenir Willistead. Nous ne sommes pas non plus capables cette année de soutenir notre communauté. Une citation de :Jodi Ouellette, directrice, Rotary Club de Windsor 1918

Cette nouvelle annulation créée l'incertitude la plus complète quant à la capacité de l'organisme à remplir ses missions dans le futur.

Jodi Ouellette ne sait pas encore ce qu'il adviendra de l'édition 2022. Photo : Gracieusté de Jodi Ouellette

L’éventualité d’une édition en ligne avait été envisagée, mais a été écartée l’année dernière et cette année pour respecter les souhaits des exposants, selon Jodi Ouellette.

Nous avons discuté avec certains de nos exposants [...] au sujet de ce à quoi ça pourrait ressembler, et en raison de la tradition et de l’histoire d’Art in the Park, beaucoup ont pensé qu’il serait préférable de le faire en personne plutôt que de le faire en ligne , précise-t-elle.

Pour le moment, Mme Ouellette est incapable de dire ce qu'il adviendra l’année prochaine. Elle remercie toutefois la communauté pour son soutien et dit s’en remettre aux avis de la santé publique.

Elle affirme par ailleurs que la préparation du festival 2022 commencera à l’automne comme c’est le cas toutes les années.