Nétanyahou veut un référendum pour choisir un premier ministre en Israël

Son parti de droite Likoud a remporté 30 sièges sur les 120 à la Knesset aux législatives du 23 mars, les quatrièmes en moins de deux ans. M. Nétanyahou a obtenu le soutien des partis ultra-orthodoxes et d'une alliance d'extrême droite, sans réussir à rassembler une majorité de 61 sièges.

Le 6 avril, il a été chargé par le président Reuven Rivlin de former le prochain gouvernement, mais il n'est pas encore parvenu à le mettre en place.

Nous avons besoin d'un référendum rapide pour sortir de l'impasse politique , a déclaré M. Nétanyahou à des journalistes.

Laissons les électeurs décider qui sera leur prochain premier ministre. Une citation de :Benyamin Nétanyahou, premier ministre israélien

M. Nétanyahou, 71 ans, a appelé dimanche Gideon Saar, qui a quitté fin 2020 le Likoud pour former son propre parti, à le rejoindre dans un gouvernement de droite .

Mais ses adversaires oeuvrent en coulisses pour former un gouvernement et ainsi remplacer M. Nétanyahou, le plus pérenne des premiers ministres israéliens, en poste depuis 12 ans, et qui est actuellement jugé pour corruption dans trois affaires.

Dimanche, le centriste Yaïr Lapid, du parti Yesh Atid (17 sièges), a proposé un gouvernement d'union comprenant de partis de la droite, du centre et de gauche, excluant celui de M. Nétanyahou. Mais cette coalition ne rassemblerait que 58 sièges.

Un référendum pourrait permettre à Benyamin Nétanyahou de se maintenir au pouvoir mais, selon des experts, un tel scrutin pourrait aussi créer une nouvelle impasse.

Il y a eu trois élections de premiers ministres au suffrage universel direct en Israël. La dernière, tenue en 2001, a rendu difficile la tâche du gouvernement de mener une politique cohérente , écrivent Assaf Shapira et Amir Fuchs, du centre de réflexion Israel Democracy Institute.

Le candidat du Likoud, Ariel Sharon, avait à l'époque largement battu le premier ministre sortant, le travailliste Ehoud Barak.

Le pouvoir disproportionné de petits partis a fait que le gouvernement oeuvrait avec la crainte constante d'élections anticipées , ajoutent les deux experts.