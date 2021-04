Des spectacles intérieurs et extérieurs prévus pour l'Estival Jazz et Blues

Exceptionnellement, en raison de la pandémie de COVID-19, l'événement sera présenté pendant tout le mois de juin.

Les détails de la programmation en salle ont été dévoilés mardi lors d’une conférence de presse virtuelle. Les artistes Matt Holubowski, Sam Tucker, Jordan Officer, Bobby Bazini et Dominique Fils-Aimé font partie des têtes d’affiche. Des spectacles sont prévus au Théâtre Banque Nationale et au Théâtre Palace Arvida.

Il est prévu qu'un spectacle en formule ciné-parc soit également présenté dans le stationnement du Centre Georges-Vézina, en collaboration avec le Festival REGARD. Pour ce qui est de la programmation extérieure, l'équipe souhaite cependant attendre l'évolution de la situation en lien avec la crise sanitaire avant de procéder à des annonces.

Nous, on a déjà des choses établies. On a des choses sur notre table de travail, des contrats de signés. On a l’intention de présenter des spectacles à l’extérieur, pourvu que les mesures sanitaires le permettent. On va évaluer le tout au cours des prochains jours et des prochaines semaines et dès que la permission émane des différentes autorités, on va déployer tout ça avec grand plaisir , a fait savoir le directeur des communications de L'Estival Jazz et Blues, Jacques Dubé.

En 2020, la première vague de COVID-19 avait forcé l’annulation de la 25e édition.

Avec les informations de Julie Larouche