Baie-Comeau veut allouer 2 M$ à la rénovation du Centre Henry-Leonard

Un règlement d'emprunt a été adopté pour la mise aux normes des bandes de la patinoire A du Centre, car elles ne conviennent pas aux exigences de la Ligue de hockey junior majeure du Québec (LHJMQ).

Ce règlement d'emprunt s'élève à un peu plus de deux millions de dollars. De ce montant, près de 690 000 $ seront réservés aux travaux pour modifier les bandes, tandis que le reste du montant sera pour des travaux divers.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, explique que la Ville va de l'avant avec le règlement d'emprunt, malgré le fait que Québec n'a pas encore précisé si elle contribuerait à ces travaux.

[On fait] tout ce qu'on peut faire en amont pour être capable d'avancer au moment où on aura du soutien gouvernemental. De notre côté, ce n'est pas une annonce du début des travaux. On n’en est pas là. On est toujours dans l'acceptation de tout ce qu'il faut faire, avant d'enclencher les travaux , précise toutefois le maire Montigny.

L'éclairage du Centre Henry-Leonard, qui vient tout juste d'être changé, ne convient pas non plus aux exigences de la LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec .

Avec les informations de Zoé Bellehumeur