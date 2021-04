Les mesures d’urgence encore prolongées en Outaouais

Une semaine après avoir annoncé le prolongement des mesures spéciales d’urgence jusqu’au 25 avril et leur extension à l’ensemble de l’Outaouais, le premier ministre François Legault a annoncé, mardi, leur prolongement pour une semaine de plus.

Les résidents de l’Outaouais devront attendre le lundi 3 mai pour voir se desserrer l’étau des contraintes sanitaires.

En Outaouais, le nombre de cas se stabilise, mais il est encore très élevé quand on regarde le taux des tests positifs [...] C’est la région qui a le taux de tests positifs le plus élevé. On le sait, la capacité hospitalière est limitée [...], on est obligé de transférer des patients , a rappelé le premier ministre Legault.

Du même souffle, celui-ci a donc annoncé le prolongement des mesures d’urgence jusqu’au lundi 3 mai pour les trois régions qui inquiètent le plus le gouvernement québécois, soit la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et donc l'Outaouais.

Maintien du couvre-feu et de l'école à la maison

Ces mesures d’urgence prévoient un couvre-feu de 20 h à 5 h, la fermeture des cinémas, des salles de spectacles et des musées, ainsi que des commerces jugés non essentiels.

Les restaurants doivent, pour leur part, se limiter à la livraison et à la vente à emporter, et les commerces qui restent ouverts ne peuvent vendre que des produits essentiels.

La limite dans les lieux de culte est également réduite à 25 personnes et les activités extérieures de sport ou de loisirs ne sont permises qu’avec les personnes résidant à la même adresse ou par groupe de huit personnes respectant la distanciation.

De leur côté, les écoles primaires et secondaires doivent procéder en mode virtuel. Une décision difficile pour les parents, a reconnu le premier ministre.

On regarde la situation de très proche. On comprend très bien que l’école à la maison, c’est très difficile pour les élèves à l’école primaire. Dès qu’on va avoir repris le contrôle, la première chose qu’on va rouvrir, c’est les écoles primaires , a-t-il promis.

Pour le premier ministre, ces mesures, aussi difficiles soient-elles, sont nécessaires, notamment pour ne pas se retrouver dans la même situation que l'Ontario, a-t-il indiqué.