COVID-19 : 111 nouveaux cas en Outaouais, 186 à Ottawa et un décès

Les dernières données des autorités de santé font état de 111 nouveaux cas de COVID-19 en Outaouais, ce qui porte le bilan des cas confirmés à 10 501 pour la région.

Aucun décès supplémentaire n’est enregistré. Le nombre de décès est pour sa part toujours de 185, et le nombre de personnes actuellement atteintes du virus est de 1012.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais rapporte 57 hospitalisations, mardi, donc sept personnes se trouvent aux soins intensifs.

La COVID-19 a durement touché le Service de police de Gatineau. Mais le maire de la Ville, Maxime Pedneaud-Jobin, a apporté quelques bonnes nouvelles, en fin de matinée.

On avait beaucoup de gens en isolement. On avait à peu près une soixantaine de policiers et policières. On est passé à une trentaine de cas. C’est une bonne nouvelle. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a augmenté sa capacité à donner des réponses rapides. Quand il y a du dépistage, ça nous aide directement , a-t-il indiqué.

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) porte le nombre total de cas liés à un variant du virus à 2237 en Outaouais, soit une augmentation de 85 cas par rapport à lundi.

Au Québec, les autorités sanitaires recensent 1136 nouveaux cas de COVID-19 au cours des dernières 24 heures, portant à 339 180 le nombre de cas confirmés dans la province depuis le début de la pandémie.

186 cas à Ottawa

De son côté, Santé publique Ottawa (SPO) rapporte un nouveau décès mardi et 186 nouveaux cas de COVID-19. Une hausse quotidienne moins importante que la veille, alors que 203 cas étaient rapportés.

Ottawa enregistre toutefois un décès supplémentaire.

Ces nouvelles données portent le bilan des personnes mortes de la maladie à Ottawa à 483 et celui des personnes ayant contracté le virus depuis le début de la pandémie à 22 224. De ce nombre, 3360 cas sont toujours actifs.

La capitale compte actuellement 136 personnes hospitalisées, dont 34 se trouvent aux soins intensifs.

25 nouveaux cas et un mort de plus dans l'est ontarien

Dans l'est ontarien, le Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO) rapporte 25 cas supplémentaires de COVID-19, mardi.

Actuellement, 505 cas sont actifs sur le territoire, alors que 32 personnes sont hospitalisées, dont 11 ont été placées aux soins intensifs. Encore 15 éclosions sont en cours, selon les données du BSEOBureau de santé de l'est de l'Ontario .

L'est ontarien enregistre un décès de plus, portant son total à 94 morts depuis le début de la pandémie.

En Ontario, le nombre de nouveaux cas de coronavirus est sous la barre des 4000 pour la première fois en une semaine, mais il y a près de 160 hospitalisations supplémentaires.