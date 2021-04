Le Sud de l’Ontario sous la neige ce mercredi

Au Sud-Ouest, London et Windsor, la neige débutera en soirée et s’arrêtera mercredi matin tandis qu’à Toronto, elle arrivera vers minuit et cessera dans l’après-midi.

Selon le météorologue d'Environnement Canada, Steven Flisfeder, le phénomène n’est pas rare. Il rappelle que parfois la région reçoit de la neige en mai. Il s'étonne toutefois de la quantité de neige prévue dans le sud de la province.

Ce qui est un peu plus rare, c’est d’avoir une accumulation élevée de 5 à 10 cm en avril. D’habitude, c’est de la neige qui fond lorsque ça tombe à terre. Une citation de :Steven Flisfeder, météorologue, Environnement Canada

Il ajoute qu’une telle accumulation est observée à peu près tous les 10 ans. Ces chutes de neige sont causées par un système dépressionnaire qui vient des États-Unis. Ce dernier va se déplacer au sud des Grands Lacs, ce qui pourrait produire plus d’accumulation de neige pour les régions près des Grands Lacs Érié et Ontario , précise-t-il.

Le météorologue souligne que ces régions peuvent recevoir 10 à 15 cm en raison de l’effet des lacs.

Mercredi, le ciel restera nuageux à Toronto. Il en est de même pour l’extrême sud avec en plus des possibilités d’averses de neige.

Selon M. Flisfeder, pour le reste du printemps, des températures au-dessus des normales de saison sont à prévoir. C’est juste qu’avec la météo, ça arrive qu’il y ait des journées un peu plus froides , nous dit-il.

Le Nord aux prises avec une tempête hivernale

La ville de Hearst est conquise par la neige ce lundi 20 avril. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Des alertes sont en vigueur pour le Nord de l’Ontario qui attend entre 15 à 25 cm de neige d’ici mardi soir à Hearst, Timmins et Cochrane; jusqu’à 40 cm près de la baie James.