Prolongement des cours à distance pour les écoles de Regina et pour l’École Ducharme

Le Conseil des écoles fransaskoises, la Division scolaire des écoles publiques et la Division scolaire catholique de Regina ont annoncé que l’apprentissage à distance sera prolongé jusqu’au début mai pour les écoles de la capitale ainsi que pour l’école fransaskoise de Moose Jaw.

Les pavillons élémentaire et secondaire de l’École Monseigneur de Laval et l’École du Parc reprendront les cours en présentiel le 10 mai prochain.

La prolongation des cours à distance jusqu’à cette date s’applique également pour l’École Ducharme de Moose Jaw.

Du côté des divisions scolaires anglophones, un retour physique en classe est prévu pour le lundi 3 mai.

Jusqu'à maintenant, les élèves étaient censés revenir en classe le lundi 26 avril. Cependant, les divisions et conseils scolaires ont annoncé qu'après consultation avec les autorités sanitaires municipales, il serait plus judicieux de garder les élèves et les membres du personnel chez eux pour le moment.

On nous a informés qu’un retour à l’école maintenant ne serait pas très sécurisé et que cela ne profiterait pas aux efforts de notre ville pour réduire le nombre de cas de COVID-19 , a annoncé le directeur de l'éducation de la Division scolaire publique de Regina, Greg Enion, dans un communiqué.