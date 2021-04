L'hiver n'a pas dit son dernier mot en Estrie

L'Estrie, la Beauce et le Bas-Saint-Laurent devraient être les régions où tomberont les plus grandes quantités de neige dans la province. Les précipitations commenceront mercredi matin, peut-être sous la forme de pluie, mais au cours de la journée ça se transformera en neige pour atteindre 10 à 20 cm à Sherbrooke et peut-être plus en secteur montagneux, explique le météorologue à Environnement Canada, André Cantin.

Les météorologues préviennent que cette neige pourrait rendre le réseau routier très dangereux, d'autant plus qu'un grand nombre d'automobilistes ont déjà retiré les pneus d'hiver de leur véhicule.

Ce n'est pas rare qu'une tempête de neige vienne rappeler que l'hiver n'est pas terminé à ce temps-ci de l'année. C'est rare, mais ce n'est pas du jamais vu. Il est déjà tombé 10 cm de neige le 10 mai 1963 et le record de précipitations pour un 21 avril, c'est 20 cm en 1904 , souligne M. Cantin.

Bonne nouvelle toutefois : Environnement Canada annonce que les régions les plus touchées par la neige seront rapidement enveloppées par un retour des conditions printanières en raison d'une remontée des températures, vers la fin de la semaine.