Privées d’un service d’obstétrique, des femmes enceintes du Pontiac s’inquiètent des contrôles policiers

Le département d’obstétrique de l’Hôpital du Pontiac à Shawville est fermé depuis plus d’un an, obligeant les femmes enceintes à se rendre vers Gatineau ou l’Ontario pour donner naissance à leur enfant. Avec les points de contrôle policiers mis en place depuis lundi, le stress est à son comble pour des mères qui sont sur le point d’accoucher.

Sans service d’obstétrique à Shawville, des femmes enceintes du Pontiac doivent parcourir de longues distances pour accoucher.

La porte-parole de Voix du Pontiac, Josey Bouchard, affirme que ces mères doivent s’expatrier pour donner naissance à leur enfant.

Pour se rendre à l’hôpital de Pembroke, en Ontario, au moins 45 minutes de route sont nécessaires. Pour se rendre à l’hôpital de Gatineau, ou encore au campus Civic de l’hôpital d’Ottawa, l’itinéraire grimpe à plus d’une heure.

Il faut se déplacer, il faut prévoir du temps et [...] à ça, s’ajoute d’attendre avant de passer à un barrage policier , s’exclame-t-elle.

Les frontières entre le Québec et l’Ontario sont, depuis lundi, fermées et des barrages routiers sont en vigueur. Cette mesure a causé d’importants bouchons de circulation à l’heure de pointe lundi matin.

Les barrages entre Gatineau et Ottawa sont entrés en vigueur à 0 h 01, lundi. Photo : Radio-Canada / Patrick Louiseize

On sait que les policiers vont utiliser leur jugement, ils vont les laisser passer , soutient Mme Bouchard, mais s’il y a une file de voitures, que fait-on ? Est-ce qu’on essaie de dévier de la file de voitures, on klaxonne, on met les lumières ? Qu’est-ce qu’on fait pour laisser savoir aux policiers qu’il y a urgence et qu’il faut passer devant les autres ?

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) a assuré, dans un courriel envoyé à Radio-Canada, que les mères devant se rendre du côté de l’Ontario pour accoucher pourront traverser la frontière. Si leur voiture est identifiée au Québec, elles devront s’arrêter au barrage pour informer les policiers qu’elles vont accoucher.

C’est comme si on ne faisait pas partie du Québec

La porte-parole de Voix du Pontiac en a assez de voir son coin de pays dépourvu de services médicaux. La pandémie nous a permis de voir que l’Outaouais a toujours été le parent pauvre au niveau de la santé , dit-elle.

Mme Bouchard qualifie même la situation de désastreuse et considère que les habitants sont traités comme des citoyens de deuxième classe , et en milieu rural, de troisièmes classes à certains égards .

Josey Bouchard, porte-parole de Voix du Pontiac. Photo : Radio-Canada

C’est comme si on ne faisait pas partie du Québec à un certain point. Vraiment, on a toujours été laissé un petit peu de côté. Une citation de :Josey Bouchard, porte-parole de Voix du Pontiac

Les résidents du Pontiac se débrouillent pour obtenir les services de santé dont ils ont besoin, raconte Mme Bouchard. Elle se désole que le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais ne soit toujours pas parvenu à rétablir le service d’obstétrique dans le Pontiac.

Même s’ils nous disent que les femmes peuvent aller accoucher à Gatineau, on parle quand même d’un temps qui est inacceptable en termes de pouvoir aller accoucher , martèle la porte-parole.