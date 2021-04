La plateforme de jeu en nuage xCloud arrive sur PC et iPhone en version bêta

Xbox, la division jeux vidéo de Microsoft, déploie une version bêta de son service de jeux vidéo en nuage sur les navigateurs Internet des PC Windows 10 et des iPhone et iPad d'Apple ce mardi.

Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs et utilisatrices de jouer à plus de 100 titres de la Xbox Game Pass sur leurs appareils à partir des navigateurs Internet Edge de Microsoft, Chrome de Google ou Safari d'Apple. Jusqu’ici, le xCloud était offert seulement sur Android.

Cette annonce a de quoi réjouir les joueurs et joueuses, qui auront bientôt un accès facilité à leurs jeux vidéo, indépendamment du lieu et de l'appareil. Pour l’instant toutefois, la version bêta n’est offerte que pour quelques personnes abonnées à la Xbox Game Pass Ultimate, qui doivent recevoir une invitation, selon ce qu’a déclaré Catherine Gluckstein, responsable du service de jeux en nuage de Xbox, dans un billet de blogue lundi.

La version bêta limitée est le moment de tester et apprendre. Nous enverrons plus d'invitations aux joueurs et joueuses dans les 22 pays pris en charge, nous évaluerons les commentaires, continuerons d'améliorer l'expérience et ajouterons la prise en charge de plus d'appareils , a ajouté Catherine Gluckstein.

Microsoft a lancé son service xCloud en septembre 2020 en réponse à Stadia, la plateforme de jeux vidéo en nuage concurrente de Google. L’entreprise américaine n’a pas précisé à quel moment le service serait offert à tous et à toutes.