Roberto Luongo, directeur général d'Équipe Canada au mondial

L'ancien gardien vedette de la Ligue nationale de hockey (LNH), qui a récemment été nommé adjoint au directeur général en vue du tournoi masculin des Jeux d’hiver de 2022 à Pékin, occupera ce poste pour la première fois. Ce seront ses débuts dans un groupe de gestion de Hockey Canada. Il a notamment participé à trois Jeux olympiques (Turin 2006, Vancouver 2010 et Sotchi 2014) et à quatre Championnats du monde de l' IIHFIIHF en tant que joueur.

Shane Doan, ancien capitaine des Coyotes de l'Arizona dans la LNH, et Scott Salmond, premier vice-président des équipes nationales de Hockey Canada, s'amènent comme adjoints.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Parmi les principales tâches de Roberto Luongo, il devra superviser et diriger la sélection et l’évaluation des membres du personnel d’entraîneurs et des joueurs.

Le Canada visera une première médaille d’or au mondial depuis celle obtenue en 2016 face à la Finlande. Cette victoire en finale était la 20e du pays à cette compétition internationale.

Le Canada amorcera le tournoi le 21 mai contre l’équipe hôtesse, avant des rendez-vous contre l’Allemagne, les États-Unis, la Finlande, l’Italie, le Kazakhstan et la Norvège au tour préliminaire.

Une après-carrière dans les bureaux

La nomination de Luongo à Hockey Canada survient moins de deux ans après sa retraite en tant que joueur professionnel. Il portait alors les couleurs des Panthers de la Floride, l'équipe avec laquelle il a passé 11 saisons dans la LNH.

Depuis, il est toujours au service de l'organisation comme conseiller spécial au directeur général Bill Zito et responsable du département d'excellence des gardiens de but.