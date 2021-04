COVID-19 : hausse de nouveaux cas en Estrie et un décès supplémentaire

La chute des nouveaux cas était sur une bonne lancée en Estrie, avec des bilans quotidiens de 50, 48, 39 et 31 nouvelles infections. Malgré ce bilan, l'Estrie demeure pour l'instant sous la barre des 50 nouveaux cas quotidiens, un critère important pour éviter de retourner en zone rouge.

Quant aux hospitalisations, la région recense toutefois une baisse. Trois personnes ont pu quitter les centres hospitaliers de Sherbrooke au cours des 24 dernières heures. Un total de 21 personnes sont toujours soignées en raison de la COVID-19, dont quatre aux soins intensifs.

L'Estrie affiche maintenant un total de 330 décès et de 387 cas actifs, c'est-à-dire 22 de plus que le jour précédent.

AstraZeneca offert aux 45 ans et plus

Le gouvernement Legault a annoncé mardi matin que le vaccin AstraZeneca sera maintenant offert aux personnes de 45 ans et plus, imitant ainsi plusieurs autres provinces canadiennes. Il fallait auparavant avoir 55 ans et plus pour être admissible à la prise de rendez-vous pour ce vaccin.

L'Ontario, l'Alberta, la Colombie-Britannique et le Manitoba ont récemment abaissé l'âge requis pour obtenir le vaccin AstraZeneca, qui est maintenant disponible pour les personnes de 40 ans et plus.

Le quart des Estriens vaccinés

Le quart des Estriens ont maintenant reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, a annoncé le CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

Pour la seule journée d'hier, 4613 doses de vaccin ont été administrées, ce qui porte à 132 452 le nombre de personnes vaccinées dans la région.