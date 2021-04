Les mesures d'urgence prolongées à Québec et en Chaudière-Appalaches

Le ministère de la Santé rapporte 195 nouvelles infections dans la Capitale-Nationale, et trois nouveaux décès pour un total de 1056 personnes qui ont succombé à la maladie. Lundi, le nombre de personnes aux soins intensifs a atteint un sommet dans avec 30 personnes gravement malades.

En Chaudière-Appalaches, les nouveaux cas s’élèvent à 140. En Beauce, on compte maintenant 600 cas actifs par 100 000 habitants, ce qui en fait toujours la région la plus touchée du Québec, toute proportion gardée. Cet indicateur est toutefois en baisse par rapport à la semaine précédente.

Avec respectivement 355 et 327 cas par 100 000 habitants, les régions de Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale demeurent celles où la COVID-19 circule le plus dans la province.

À l’échelle du Québec. 1136 nouveaux cas sont rapportés et 17 décès viennent alourdir le bilan. Les hospitalisations sont en hausse de 8 pour un total de 686. On compte toutefois 6 personnes de moins aux soins intensifs où 177 personnes occupent un lit en raison de la COVID-19.