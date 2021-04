Panne de réseau cellulaire en Minganie et en Basse-Côte-Nord

Un incendie survenu vers 4 h 30 ce matin près de Sept-Îles a causé une coupure de fibre optique, provoquant une panne du réseau cellulaire en Minganie et en Basse-Côte-Nord.

Cette panne ne touche que les clients de Télus.

Des techniciens de l'entreprise sont sur les lieux pour rétablir le service.

Ceux-ci sont sur place depuis tôt ce matin et effectuent les complexes et minutieux travaux de réparation et de fusion requis , indique par courriel une porte-parole de Télus.

Cette dernière s’excuse également auprès des clients touchés et les remercie pour leur bonne compréhension.

Avec les informations d'Alix-Anne Turcotti