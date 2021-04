Subventions pour les produits d’hygiène personnelle écologiques à Nicolet

Les résidents de Nicolet peuvent maintenant obtenir un remboursement allant jusqu’à 100 $ par personne pour l’achat de produits d’hygiène personnelle durables et écologiques. L'objectif est de réduire l'utilisation et le rejet de plastique à usage unique.

Les subventions seront accordées pour l'achat de coupes et de culottes menstruelles, de serviettes hygiéniques lavables ainsi que pour des protections réutilisables pour l'incontinence.

Jusqu’à 50 % du coût de ces produits peut être remboursé. Les citoyens doivent fournir des preuves de résidence et d’achats afin d’obtenir la subvention.

Une enveloppe budgétaire de 6000 $ a été prévue pour ce projet à Nicolet, dont 2000 $ qui proviennent des coffres de la Ville et 4000 $ du Groupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement (GRAME).

Cette initiative de la Ville de Nicolet est mise sur pied en collaboration avec GRAMEGroupe de recommandations et d'actions pour un meilleur environnement , dans le cadre du projet intitulé Pour un fleuve plus propre, financé par Recyc-Québec.