La Colombie-Britannique présente un budget « prudent », axé sur la sortie de crise

Pour son premier budget à titre de ministre des finances, Selina Robinson a somme toute hérité d’une économie résiliente. Le déficit budgétaire pour l’année qui vient de se terminer, qui était de 12,8 milliards lors de la mise à jour budgétaire en septembre dernier, a finalement fondu à 8,14 milliards de dollars.

La Colombie-Britannique s’en est mieux sortie qu’ailleurs au pays pour ce qui est du marché du travail. Le nombre d'emplois a baissé de 0,6 % depuis un an dans la province, comparativement à plus de 3 % à l’échelle du Canada.

Le gouvernement cite en exemple la vente immobilière, la vente au détail et une campagne de vaccination accélérée pour expliquer cette embellie économique.

Vers un retour à l'équilibre budgétaire

La Colombie-Britannique vise un retour à l’équilibre budgétaire d’ici 7 à 9 ans, avec des déficits à la baisse qui passeront de 9,7 milliards de dollars en 2021 à 4,3 milliards de dollars en 2024. Le niveau du produit intérieur brut (PIB) devrait revenir aux niveaux d'avant la pandémie d'ici à 2022.

La province est en bonne posture par rapport à ses homologues, durant cette période. Le ratio de la dette par rapport au PIB devrait passer de 20 à 26 %, en-deça de la moyenne nationale.

Le fond de contingence pour permettre une sortie de crise atteint 4,6 milliards de dollars.

Pour l’analyste économique Nicolas Kenny, le budget ne présente pas de grandes mesures phares, mais il s’inscrit plutôt dans la continuité des priorités du NPD, soit la santé, les infrastructures et les questions liées au coût de la vie.

La surprise aujourd’hui, c’est qu’on pouvait s’attendre à une situation beaucoup plus catastrophique que ce que nous présente la ministre , résume-t-il.

Le budget 2021 comprend 3,1 milliards de dollars de nouveaux investissements dans le système de soins de santé, portant le total des dépenses annuelles de santé à plus de 25,4 milliards de dollars d'ici 2024. Photo : La Presse canadienne / Chad Hipolito

Santé : un secteur névralgique

Sans surprise, c’est le secteur de la santé, un secteur névralgique en temps de pandémie, qui représente une grande part de ce budget avec de nouveaux investissements totalisant 3,1 milliards de dollars d'ici 2024.

La province alloue 900 millions de dollars pour les besoins liés à la gestion de la pandémie, notamment pour le déploiement des vaccins, l’équipement de protection individuelle et les services de dépistage dans bon nombre d’établissements de santé.

Infographie : Investissements en santé sur trois ans Photo : Radio-Canada

Des milliards pour les infrastructures

Le plan d’infrastructures vise à contribuer à la sortie de crise. Le budget prévoit la création de 85 000 nouveaux emplois grâce à une augmentation de 3,5 milliards de dollars au cours des trois prochaines années dans les investissements en immobilisations.

Une enveloppe de 7,6 milliards de dollars touche les transports, la réfection et la modernisation des autoroutes. Le budget cite le remplacement du tunnel George Massey par un nouveau passage à niveau et l'achèvement de la planification du projet de SkyTrain pour Surrey-Langley.

Il inclut aussi des mesures pour améliorer l’accès au réseau cellulaire dans les communautés rurales éloignées.

Les personnes âgées de moins de 12 ans pourront prendre le transport en commun gratuitement à compter de septembre. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

De l’aide pour les entreprises

La relance économique est également un thème central de ce nouveau budget provincial, qui prévoit l'allocation de 195 millions de dollars en subventions pour les petites et moyennes entreprises qui éprouvent des difficultés en raison de la pandémie.

Il inclut un financement à hauteur de 44 millions de dollars pour de la formation en marketing numérique et pour le programme Launch Online, afin d’aider les entreprises à créer ou à améliorer leur commerce électronique.

Miser sur le tourisme

Le budget ajoute 120 millions de dollars pour l’industrie du tourisme, un pilier important de l’économie provinciale qui a été durement éprouvé par la pandémie.

Le gouvernement réserve 100 millions de dollars pour faire la promotion d'attractions phares qui attireront les visiteurs canadiens et étrangers une fois les restrictions levées.

Le budget ajoute 120 millions de dollars pour l’industrie du tourisme, durement touchée par la pandémie. Photo : Radio-Canada / G. Lasalle

Plus de garderies abordables

Tout comme Ottawa, qui a annoncé hier une aide importante pour des garderies à 10$, Victoria estime qu’un système de garderies abordables encouragerait les parents à revenir sur le marché du travail.

En plus des 2500 à 3000 nouvelles places en garderie prévues chaque année par le programme New Spaces Fund, le budget 2021 investit 233 millions de dollars de plus pour continuer à rendre les services de garde plus abordables.

La province prévoit aussi de créer 400 nouvelles places en garderie pour les familles autochtones.

Le budget 2021 prévoit 1,2 milliard de dollars sur trois ans en éducation. Photo : Reuters / Stephane Mahe

Éducation : de l’argent pour du soutien

La province investira 1,2 milliard de dollars sur trois ans pour soutenir le nombre croissant d'élèves qui accèdent au système d'éducation de la maternelle à la 12e année.

Ces sommes serviront à bonifier les salaires des enseignants et des employés de soutien et appuieront les élèves à besoins spéciaux, les apprenants en anglais et en français et les Autochtones, tant dans le secteur public que privé.

Davantage de logements abordables

La province versera 1,6 milliard de dollars au cours des trois prochaines années pour soutenir la construction de nouveaux logements à revenu faible ou moyen partout en Colombie-Britannique.

Vancouver connait une crise du logement et une augmentation de sa population itinérante. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Aide pour les personnes en situation d'itinérance

Près de 265 millions de dollars sont destinés aux services continus pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir.

Le budget vise la création de 650 espaces d’hébergement pour les personnes vivant dans des campements, en particulier à Victoria et à Vancouver. Ces espaces offriront un service de repas, ainsi que du personnel de soutien et de sécurité.

Des investissements en santé mentale

Alors que les villes de Victoria et Vancouver réclament davantage de soutien en matière de santé mentale, la province annonce que plus de 500 millions de dollars seront répartis sur 3 ans pour ses programmes d’aide dans ce secteur.

De cette somme, 97 millions de dollars seront dédiés à des soins ciblés en santé mentale pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes.

Le budget prévoit 197 millions alloués aux lois et politiques relatives aux terres, aux ressources et à la mise en œuvre d'accords. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

Des investissements pour encourager la réconciliation

La province a réitéré son engagement envers la réconciliation avec les peuples autochtones. Plus de 290 millions de dollars seront répartis sur trois ans pour soutenir la mise en œuvre continue de la Loi sur la Déclaration sur les droits des peuples autochtones à laquelle adhère la province depuis 2019.

Plus de la moitié de cette somme, 197 millions, sera allouée aux lois et politiques relatives aux terres, aux ressources et à la mise en œuvre d'accords.

La province prévoit également offrir des initiatives de formation professionnelle aux peuples autochtones.

Le budget répond aux recommandations du rapport sur le racisme systémique dans le milieu de la santé en prévoyant un financement de 45 millions de dollars sur trois ans pour la formation sur la sécurité culturelle des Premières Nations.

Bonification de l’aide financière liée à la pandémie

Le budget offre 100 millions de dollars pour continuer à financer le programme Recovery Benefit, lancé en décembre 2020. La prestation, qui offre un paiement unique et non imposable pouvant atteindre 1000$ pour les familles, accepte les nouvelles demandes jusqu'au 30 juin 2021.

Le budget prévoit une augmentation de 175 $ par mois des aides au revenu et à l'invalidité, soit la plus forte augmentation permanente jamais enregistrée.

Plus de 240 000 personnes, dont 49 000 enfants, bénéficieront directement de cette augmentation.

Le budget 2021 augmentera également le supplément aux aînés de 50 $ par mois. Il s’agit de la première augmentation depuis son introduction en 1987, note le gouvernement.

Cette augmentation profitera à 80 000 personnes âgées à faible revenu, selon le gouvernement.