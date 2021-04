1136 nouveaux cas de COVID-19 et 17 décès de plus au Québec

La santé publique fait également état dans son bilan quotidien de 17 nouveaux décès – ce qui porte à 10 833 décès le total des pertes de vie liées à la COVID-19 depuis février 2020.

Parmi ces 17 décès, on en recense quatre dans les 24 dernières heures, onze entre le 13 et le 18 avril et, enfin, deux qui sont survenus à une date inconnue.

Le nombre des hospitalisations, quant à lui, s'élève à 694. Ce sont huit de plus que la veille. Sur une semaine, la hausse des hospitalisations est de 8 %.

Parmi les personnes hospitalisées, le Québec en compte 177 aux soins intensifs, soit une diminution de 6 par rapport à la veille ( et +18 % sur 7 jours).

Dans l'ensemble du Canada, depuis l'apparition du virus au pays, on rapporte 1 136 378 cas de COVID-19 et 23 712 décès.

L’évolution de la COVID-19 au Québec

Où en est la vaccination?

Pendant ce temps, la campagne de vaccination de masse se poursuit au Québec.

Ainsi, 47 799 doses ont été administrées dans les 24 dernières heure, pour un total de 2 448 409 depuis le début de la campagne de vaccination, le 14 décembre dernier.

À ce jour, le Québec a reçu 3 042 405 doses de vaccins.

Le gouvernement de François Legault doit annoncer cet après-midi qu'il abaissera à 45 ans l'âge minimal pour recevoir une dose du vaccin AstraZeneca.

Opérations de dépistage

Les opérations de dépistage se poursuivent pendant ce temps dans la province, où un total de 28 568 prélèvements ont été réalisés le 18 avril.