Le variant sud-africain détecté pour la première fois dans Windsor-Essex

Le Dr Ahmed a expliqué qu’en se fondant sur les données scientifiques existantes, il est possible de dire que ce variant est plus dangereux.

Le variant sud-africain est plus transmissible que la souche originelle. Nous ne savons pas s’il conduit à des maladies plus sévères, mais nous savons que le variant britannique conduit à des maladies plus sévères .

L’impact clé de ce variant c’est que tous les vaccins disponibles pourraient ne pas être aussi efficaces contre lui. Une citation de :Dr Wajid Ahmed, médecin hygiéniste de la région de Windsor-Essex

Pour le médecin, il est plus important aujourd’hui que jamais de respecter les consignes de la santé publique parce que la pandémie est en train d'évoluer.

Nous ne nous battons pas seulement contre une pandémie, nous pourrions bientôt avoir deux pandémies. Une avec la souche originale et une autre avec les variants , explique-t-il.

Windsor-Essex enregistre mardi 49 nouvelles infections et deux décès supplémentaires, un homme dans la quarantaine et une femme âgée d'une soixante-dizaine d'années.

Du côté de la vaccination 109 849 personnes ont déjà reçu une dose de vaccin et 13 220 les deux doses.