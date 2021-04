Un nouveau traitement contre la myopathie de Duchenne testé

L’âge du patient n’a pas été précisé, mais il a reçu le 17 mars une première dose de cette thérapie génique (baptisée GNT 0004) à l'hôpital Trousseau à Paris, doté d'une plateforme d'essais cliniques pédiatriques pour les maladies neuromusculaires.

Il est le premier patient à recevoir ce traitement administré dans le cadre d'un essai clinique international. Le traitement consiste à apporter dans l’organisme une version raccourcie de la dystrophine, la protéine déficiente chez les personnes atteintes de myopathie de Duchenne.

C'est une nouvelle étape déterminante et ô combien symbolique , souligne dans un communiqué l'association AFM-Téléthon, fondée en 1958 par des parents d'enfants atteints de cette maladie et organisatrice depuis 1987 à la télévision publique française du Téléthon, une adaptation du Jerry Lewis MDA Telethon créé en 1966 par l'acteur, décédé en 2017, pour collecter des fonds destinés à la lutte contre les dystrophies musculaires.

Nous nous sommes levés pour que plus personne ne vive ce que nous avons vécu, la mort d'un enfant , rappelle la présidente de l'association, Laurence Tiennot-Herment, dont le fils avait la même maladie.

Repères La myopathie de Duchenne est une maladie génétique rare et évolutive qui frappe 1 garçon sur 3500;

Les premiers symptômes peuvent se manifester dès l’âge de trois ans;

Ils touchent généralement plusieurs muscles, principalement ceux qui entourent les hanches, le bassin et les épaules, avant de se propager aux muscles squelettiques;

Au début de l’adolescence, le cœur et les muscles respiratoires peuvent également être atteints;

Un diagnostic de DMD signifie une espérance de vie plus courte.

L'essai a reçu une autorisation en France et au Royaume-Uni (des demandes d'autorisation sont en cours aux États-Unis et en Israël) et inclut des garçons de 6 à 10 ans, atteints de myopathie de Duchenne et ayant conservé leur capacité de marche , explique dans un communiqué distinct Généthon, le laboratoire de recherche créé il y a 30 ans grâce au financement du Téléthon.

Ce médicament s'administre en une seule injection intraveineuse. Il a été mis au point par Généthon, en partenariat avec les équipes du Pr Dickson (University of London, Royal Holloway) et de l'Institut de Myologie (Paris) et est co-développé pour l'essai clinique avec (le laboratoire américain) Sarepta Therapeutics , poursuit Généthon.

Selon l'AFM-Téléthon, trois autres essais de thérapie génique dans la myopathie de Duchenne sont actuellement en cours au niveau national aux États-Unis.

En outre, une dizaine d’essais cliniques sur la DMD sont présentement à différents stades d’avancement au Canada.