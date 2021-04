COVID-19 : 3469 nouveaux cas et 22 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 3469 nouvelles infections et 22 décès mardi.

Toronto a 1074 nouveaux cas de COVID-19, suivi des régions de Peel (+775), York (+406), Durham (+256) et Ottawa (+197).

Hospitalisations

Malgré le plafonnement des nouveaux cas, le nombre de patients infectés par la COVID-19 qui sont soignés à l'hôpital continue d'augmenter.

Il y a 158 hospitalisations de plus, mardi, pour un total de 2360.

Le nombre de patients aux soins intensifs grimpe à 773 (+18).

Il y a 3369 nouvelles guérisons.

Le nombre de cas actifs augmente légèrement jusqu'à 42 941 (+78).

Doug Ford critiqué

Dans la région de Peel en banlieue de Toronto, le médecin hygiéniste local, le Dr Lawrence Loh, a décidé d'aller plus loin que les directives provinciales et ordonnera la fermeture pendant dix jours de toute entreprise qui a 5 cas ou plus.

L'opposition libérale réclame la démission du premier ministre Doug Ford.

De son côté, la vérificatrice générale de la province, Bonnie Lysyk, confirme qu'elle enquêtera sur la stratégie de vaccination du gouvernement.

Dépistage

Moins de 40 600 tests de dépistage ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

Les laboratoires affiliés à la province peuvent analyser 70 000 échantillons par jour.

